DOĞU ANADOLU’NUN YILDIZLARI BREZİLYA’DA ŞANLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAK!

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye’nin gururu üniversite sporcuları, 7-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek olan FISU Üniversiteler Dünya Muay Thai Şampiyonası’nda madalya için ter dökecek.

Doğu Anadolu Bölgesi’nden seçilen genç yetenekler, ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

DOĞU ANADOLU’DAN ÇIKAN YILDIZLAR DÜNYA SAHNESİNDE**

Bitlis Eren Üniversitesi’nden Özlem Melek Korkmaz ve Muhammed Karayılan ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Gizemnur Tatlı, Brezilya’da düzenlenecek bu prestijli turnuvada Türkiye’nin madalya umudu olarak ringe çıkacak. Doğu Anadolu’nun bağrından yetişen bu genç sporcular, hem bölgenin hem de Türkiye’nin gururu olmaya hazırlanıyor.

TEKNİK DİREKTÖR ÖMER UĞUR: “TARİH YAZMAYA GİDİYORUZ!”

Milli takım kafilesine Doğu Anadolu bölgesini temsilen eşlik edecek olan Teknik Direktör Ömer Uğur, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, sporcuların azmi ve bölgenin potansiyeline vurgu yaptı. Uğur, “Doğu Anadolu’nun gençlerini dünya sahnesine taşımak bizim için büyük bir gurur. Sporcularımızın her biri, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Brezilya’da sadece yarışmaya değil, tarih yazmaya gidiyoruz,” dedi.

FİZİKSEL VE MENTAL HAZIRLIK TAMAM

Milli Takım Antrenörü Dr. Sinan Ağlar ise sporcuların fiziksel ve mental olarak şampiyonaya tamamen hazır olduğunu belirterek, “Bu seviyedeki turnuvalar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda mental dayanıklılık gerektirir. Sporcularımız uzun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdi. Brezilya’dan zaferle döneceğimize inancımız tam,” ifadelerini kullandı.

KAFİLE BAŞKANI KORKMAZ ATALAY: “HEDEFİMİZ ZİRVE”

Turnuvaya Kafile Başkanı olarak liderlik eden Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay ise iddialı açıklamalarda bulundu. Atalay, “Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırız. Sporcularımızın başarılarıyla Brezilya’da bayrağımızı göndere çektirip, madalyalarla yurda döneceğiz,” dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nden çıkan bu genç yetenekler, Brezilya’da şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için ringe çıkmaya hazırlanıyor. Biz de tüm milli takım sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki millilerimiz, bu büyük organizasyondan madalyalarla dönerek ülkemizi bir kez daha gururlandıracak!