ADANA’DA MUAYTHAİ ADAY HAKEM KURSU DÜZENLENİYOR…

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Adana’da Muaythai Aday Hakem Kursu Düzenleniyor…

Muhammet K. GÜLŞEN

Katılımcılar, kurs süresince hakemlik mesleğiyle ilgili teorik ve pratik eğitimler alacak.

Katılımcılar, kurs süresince hakemlik mesleğiyle ilgili teorik ve pratik eğitimler alacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Adana Nihat Geven Spor Salonu’nda “Aday Hakem Kursu” gerçekleştirecek. İki gün sürecek olan kurs, Türk sporuna yeni ve nitelikli hakemler kazandırmayı hedefliyor.

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, kursun hakemlik kariyerine adım atmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Hakemlik yolunda ilk adımı atmak ve spora dürüstlükle hizmet etmek isteyen tüm adaylarımızı kursumuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, kurs süresince hakemlik mesleğiyle ilgili teorik ve pratik eğitimler alacak. Kursa ilişkin detaylı bilgilere Türkiye Muaythai Federasyonu’nun resmi internet sitesinden erişilebileceği belirtildi.

Türk sporuna katkı sağlamak ve Muaythai branşında hakemlik yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu etkinlik, spor camiasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

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