SAYOKAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE YAPILACAK

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından organize edilen 2026 Sayokan Türkiye Şampiyonası, 25-28 Haziran tarihleri arasında Karabük’te gerçekleştirilecek.

Karabük Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan şampiyona, 25-28 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecek ve ilk gün Merkez Hakem Kurulu Toplantısı ile başlayacak. İkinci gün açılış töreni, minikler, yıldızlar, ümitler elemeleri, üçüncü gün gençler, büyükler ve yetişkin elemeleri, son gün finaller ve madalya törenleri gerçekleşecek.

Şampiyona, Türkiye genelinden sporcuların katılımıyla büyük bir heyecana sahne olmaya hazırlanırken organizasyon kapsamında Sayokan branşında mücadele edecek sporcular, hem teknik becerilerini hem de sportif rekabet gücünü ortaya koyacak.

Türk Mücadele Sanatları İvme Kazanıyor!

Karabük’teki şampiyona, hem sporcular hem de sporseverler için önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşırken son yıllarda ivme kazanan Türk Mücadele Sporları, Sayokan ile yerli sporumuzun tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Sayokan Türkiye Şampiyonası sporseverler için kendi öz dövüş sanatını görme, tanıma ve mirasımıza yetkili okullarda çalışılabilmesine ışık tutacak. Şampiyona hakkında tüm detaylara ve müsabaka talimatına Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu resmi sitesinden ulaşılacak.

Türk’ün Öz Dövüş Sanatı, ‘SAYOKAN’

Sayokan, Orta Asya kökenli, Türk savaş sanatıdır. Kurucusu Nihat Yiğit tarafından resmi bir branş olarak dünya çapında tanıtılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Türk savaş sanatı olma özelliği taşır.

Buz-At Börü Sayokan adıyla bilinen bu sanat, hem fiziksel hem de zihinsel disiplin üzerine kuruludur. Kombinasyon hareketleri, ağırlık merkezi ve kontrol odaklı tekniklerle öne çıkar. Global etkisi giderek artmakta olup, uluslararası rekabetlere katılmaya hazırlık sunar.