Dostluğun ve Sporun Buluşma Noktası:

TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ



Haber: Vasfi AŞÇI

Tarihi, kültürel zenginlikleri ve gönülleri ısıtan misafirperverliğiyle bilinen Diyarbakır, bu yıl Türkiye Premier Ligi Rıdvan Gümüş Etabı’na ev sahipliği yaparak sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde ortaya koydu.

Hakem görevlisi olarak yer aldığımız bu özel organizasyonda, sadece sahadaki mücadeleye değil, şehrin sıcak insan ilişkilerine de şahitlik ettik. Diyarbakır’ın samimi tavrı, içten gülümseyen insanları ve tarihi sokaklarında hissedilen o huzurlu ılıklık, bizlere kendi memleketimizdeymişiz hissini yaşattı.

Organizasyon kusursuzdu. Gelen kafileler, kimisi havaalanında kimisi otogarda bizzat karşılandı. Misafirler, konaklayacakları alanlara özenle götürüldü; maç günlerinde kaldıkları yerlerden salonlara, akşamları ise tekrar konaklama yerlerine servislerle taşındı. Müsabakaların ardından ise otogar ve havaalanına uğurlama servisleri ile misafirperverliğin son noktası gösterildi. Bu titizlik, tüm katılımcıların gönlünde özel bir yer kazandı.

Bu mükemmel ev sahipliğinde emeği geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Sayın Fatih Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Cenk Öztekin, İl Temsilcisi Sayın Nevzat Bozkuş, Diyarbakır il antrenörleri Mehmet Yazar, Ahmet Yazar ve Ayşe Meryem Yazar, ASKF Başkanı Remzi Dayan ve Diyarbakır’ın gönüllerde taht kurmuş ismi Şehmuz Kızılaslan’a gönülden teşekkür edildi.

Katılımcılar, “Sahabeler Şehri” olarak bilinen Diyarbakır’ın tarihi güzelliklerini, eşsiz mutfağını ve dostane insanlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Sporun heyecanı ile Diyarbakır’ın misafirperverliği birleşince, bu etap herkesin hafızasında silinmeyecek bir anıya dönüştü.

Etkinlik sonunda organizasyon yetkilileri, “Diyarbakır’ı görmeniz, tanımanız ve bu sıcak atmosferi yaşamanız dileğiyle” sözleriyle tüm sporseverleri şehre davet etti.