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ERKEK BOKS MİLLİ TAKIMIMIZ BELÇİKA’DA 5’TE 5 YAPTI

ERKEK BOKS MİLLİ TAKIMIMIZ BELÇİKA’DA 5’TE 5 YAPTI

5 sıklette 5 sporcuyla katılan Türkiye, oldukça başarılı bir turnuva geçirdi

Erkek Boks Milli Takımımız, Belçika’da düzenlenen Brüksel Capital Turnuvası’nda katıldığı tüm sporcularıyla madalya aldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşen turnuvaya, 5 sıklette 5 sporcuyla katılan Türkiye, oldukça başarılı bir turnuva geçirdi.

Milli sporcumuz Furkan Karadağ 85 kiloda Altın madalya elde etti.

55 kiloda Osman Uysal, 80 kiloda Mert Aybuğa, 90 kiloda Cihandar Enes Alkazak ve +90 kiloda Ayhan Öz Bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye, katılım gösterdiği 5 sıklette de madalya aldı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, madalya alan sporcularımızı kutlayarak, “Her turnuvaya sporcu gönderme kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Boksörlerimiz Belçika’da önemli sonuçlar aldı. 5 sporcuyla katıldık ve 5 madalya aldık. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

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