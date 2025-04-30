ERKEK BOKS MİLLİ TAKIMIMIZ BELÇİKA’DA 5’TE 5 YAPTI

Milli sporcumuz Furkan Karadağ 85 kiloda Altın madalya elde etti.

55 kiloda Osman Uysal, 80 kiloda Mert Aybuğa, 90 kiloda Cihandar Enes Alkazak ve +90 kiloda Ayhan Öz Bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye, katılım gösterdiği 5 sıklette de madalya aldı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, madalya alan sporcularımızı kutlayarak, “Her turnuvaya sporcu gönderme kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Boksörlerimiz Belçika’da önemli sonuçlar aldı. 5 sporcuyla katıldık ve 5 madalya aldık. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.