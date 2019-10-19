Esat Delihasan: “Dünyanın neresinde olursak olalım bizim de amacımız bayrağımızı dalgalandırmak.”

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, 23-27 Ekim tarihleri arasında Şili’nin ev sahipliği yapacağı 11. Ümit, Genç, U21 Dünya Karate Şampiyonası için organizasyonun yapılacağı Santiago kentin şampiyona saatini beklerken Federasyon Başkanı Esat Delihasan açıklamalarda bulundu.

Kafile başkanlığını yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından sorunsuz bir şekilde Şili’ye vardık. Sporcularımız iyi bir dinlenme sürecinin ardından şampiyona için son hazırlıklarını yapacak ve yeni başarılar kazanmak için tatamiye çıkacak. İyi ve güçlü bir altyapıya sahibiz. Bunu katıldığımız her turnuvada açık bir şekilde görüyoruz. Gençler bizim geleceğimizdir. Onlar sayesinde geleceğimize umutla bakıyoruz” dedi.

Öncelikli hedeflerinin Türkiye’yi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayan Başkan Esat Delihasan, “Ülkemizin geçirmiş olduğu bu süreçte bizler de üzerimize düşeni başarılı bir şekilde yerine getirmek istiyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz gibi dünyanın neresinde olursak olalım bizim de amacımız bayrağımızı dalgalandırmak. Öncelikli hedefimiz bu. Son Avrupa Şampiyonası’nda genel klasmanı ilk sırada bitiren bir ekibimiz var. Daha zor bir turnuvadayız ama öncelikle bir önceki şampiyonadaki başarımızı yakalayıp, daha sonra onu geçmek istiyoruz. Bunu yapacak güçteyiz. Sporcularımıza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.