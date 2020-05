Esat Delihasan: Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Esat Delihasan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu Ramazan ayını tamamlayarak her birlikte bir güzel bayrama daha kavuştuk. Her ne kadar iftar sofralarında bir araya gelemesek de gönüllerimiz her zaman bir ve beraberdi.

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu süreçte Cumhurbaşkanlığımız ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlere göstermiş olduğunuz uyum için minnettarız. Hareket alanımızın kısıtlı olduğu bu süreçte büyük bir özveri göstererek kenetlenmenin, birlikte hareket edebilmenin, dayanışmanın ve yardımseverliğin en güzel örneklerini bir kez daha sergileyerek bizleri gururlandırdınız.

Mübarek Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetleri ve tüm dualarınızı, kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah kabul etsin.

Birbirimizi göremediğimiz, sarılamadığımız bu günleri hep birlikte atlatıp, tekrar sağlıklı günlerde buluşabilmenin heyecanınıyla hepinizin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”