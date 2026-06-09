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FISU DÜNYA ÜNİVERSİTELER DÖVÜŞ SPORLARI ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE RÜZGARI
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DÜNYA ÜNİVERSİTELER DÖVÜŞ SPORLARI ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE RÜZGARI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Brezilya’da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nda milli sporcularımızdan gururlandıran bir başarı geldi.

Şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan Furkan Genç ve Eren Akkurt, sergiledikleri üstün performansla rakiplerini mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Zorlu mücadelelerde teknik becerileri, mücadele azimleri ve disiplinli performanslarıyla dikkat çeken milli sporcularımız, Türkiye’nin adını finale taşıyarak büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı karateciler, şimdi gözlerini altın madalya mücadelesine çevirdi.

Türk sporunun yükselen yıldızları arasında gösterilen Furkan Genç ve Eren Akkurt’un final yolculuğu, spor camiasında da büyük sevinç yarattı. Brezilya’da şanlı Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı’nı okutmak için mücadele edecek olan milli sporcularımızdan altın madalya bekleniyor.

Türkiye’nin gururu olan genç sporcularımıza final müsabakalarında başarılar diliyor, ülkemize yeni zaferler kazandıracaklarına yürekten inanıyoruz.

Milli sporcularımızın final heyecanı, Türk spor severler tarafından da yakından takip edilirken, tüm Türkiye onların başarısı için tek yürek oldu.

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