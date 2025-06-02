SON DAKİKA!
MİLLİLERİMİZ ERİVAN’DA PARA KARATE BRANŞINDA ZİRVEDE YER ALDI
ÇOCUKLARIMIZ İNANDI VE BAŞARDI!
ÇOCUKLARIMIZ İNANDI VE BAŞARDI!
SENSEİ ŞABAN TURAN
SENSEİ ŞABAN TURAN
KADIN KATADA GRACE LAU PREMİER’İN FİNAL ETABINDA KOLEKSİYONU ÜÇLEDİ!
KADIN KATADA GRACE LAU PREMİER’İN FİNAL ETABINDA KOLEKSİYONU ÜÇLEDİ!
GELECEĞİN YILDIZLARI MONTENEGRO’DA TAKDİR ALDI!
GELECEĞİN YILDIZLARI MONTENEGRO’DA TAKDİR ALDI!
BÜYÜKLER JUDO AVRUPA KUPASI BOSNA HERSEK’TE DÜZENLENİYOR
BÜYÜKLER JUDO AVRUPA KUPASI BOSNA HERSEK’TE DÜZENLENİYOR
WORLD BOXİNG MÜSABAKALARA KATILACAK SPORCULAR İÇİN CİNSİYET TESTİNİ ZORUNLU KILDI
WORLD BOXİNG MÜSABAKALARA KATILACAK SPORCULAR İÇİN CİNSİYET TESTİNİ ZORUNLU KILDI
GENÇLERBİRLİĞİ KİCK BOKS TAKIMI’NDAN TURKISH OPEN’DA 5 MADALYA!
GENÇLERBİRLİĞİ KİCK BOKS TAKIMI’NDAN TURKISH OPEN’DA 5 MADALYA!
KARATE 1-PREMİER LİĞ’İN FİNAL ETABINDA KOZLAR TATAMİDE!
KARATE 1-PREMİER LİĞ’İN FİNAL ETABINDA KOZLAR TATAMİDE!
TKF KYOKUSHİN MİLLİ TAKIMI AVRUPA KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI’DA 12 MADALYA KAZANDI
TKF KYOKUSHİN MİLLİ TAKIMI AVRUPA KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI’DA 12 MADALYA KAZANDI

FLAŞ! ERAY ŞAMDAN, 2025 KARATE 1-PREMİER LİĞ’DE “GRAN WINNER!”

FLAŞ! ERAY ŞAMDAN, 2025 KARATE 1-PREMİER LİĞ’DE “GRAN WINNER!”

2025 Karate 1-Premier Liğ’e Damga Vurdu…

ERAY ŞAMDAN, 2025 KARATE 1-PREMİER LİĞ’DE “GRAN WINNER!”

Eray Şamdan, 2025 Karate 1-Premier Liğ’e damgasını vurdu. 60 kg. Milli karatecimiz WKF’nin prestijli organizasyonunda sezonu şampiyon olarak kapattı. Topladığı puan ve madalyalar onu bu yıl 4. etaptan oluşan liğde Grand Wınner yaptı.

Premier Sezonu Paris’te Altın ile Başladı!

Karate 1-Premier Liğ’in Paris etabı, musabık profilinin yüksek seviyeli olması, maçların zorluğunu bir kez daha ortaya koyarken prestij kavramını yeniden ön plana çıkarttı. Eray Şamdan liğin start etabında Erkek Kumite -60 Kg’de Altın madalya kazandı. Sporcumuz, Paris’te Yunanistan’lı Christos-Stefanos Xenos’u 4-2 yenerek geçen yıl da kazandığı  şampiyonluğunu korudu ve kategorideki hakimiyetini sürdürmüş oldu.

 Çin’in Hangzhou’da Erkek Kumite -60kg: Eray Şamdan Şampiyon

Çin’in Hangzhou’da gerçekleşen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında erkekler kumite 60 kg. Milli Sporcumuz Eray Şamdan ilk gün adını finale yazdıran isim oldu.

Eray Şamdan, yarı finalde Japon Hiromu Hashimoto’yu 3-1 yenerek güçlü bir performans sergiledi. Final maçına çıkan sporcumuz bu maçıda kazanarak Altın madalyanın sahibi oldu.

Fas Rabat’ta Madalya Geldi ve Eray Grand Wınner!

Karate 1-Premier Liğ sezonunda şampiyon olmak için madalyaya ihtiyacı olan ve bronz madalya kazanan 60 kg. Eray Şamdan, devler liğinde şampion unvanını aldı . Milli kumitecimiz Eray Şamdan, bu başarısının ardından bir kez daha kendisinden söz ettirirken ülkemize kazandırdığı madalyalar ile yüzakımız oldu.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.