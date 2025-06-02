2025 Karate 1-Premier Liğ’e Damga Vurdu…

ERAY ŞAMDAN, 2025 KARATE 1-PREMİER LİĞ’DE “GRAN WINNER!”

Eray Şamdan, 2025 Karate 1-Premier Liğ’e damgasını vurdu. 60 kg. Milli karatecimiz WKF’nin prestijli organizasyonunda sezonu şampiyon olarak kapattı. Topladığı puan ve madalyalar onu bu yıl 4. etaptan oluşan liğde Grand Wınner yaptı.

Premier Sezonu Paris’te Altın ile Başladı!

Karate 1-Premier Liğ’in Paris etabı, musabık profilinin yüksek seviyeli olması, maçların zorluğunu bir kez daha ortaya koyarken prestij kavramını yeniden ön plana çıkarttı. Eray Şamdan liğin start etabında Erkek Kumite -60 Kg’de Altın madalya kazandı. Sporcumuz, Paris’te Yunanistan’lı Christos-Stefanos Xenos’u 4-2 yenerek geçen yıl da kazandığı şampiyonluğunu korudu ve kategorideki hakimiyetini sürdürmüş oldu.

Çin’in Hangzhou’da Erkek Kumite -60kg: Eray Şamdan Şampiyon

Çin’in Hangzhou’da gerçekleşen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında erkekler kumite 60 kg. Milli Sporcumuz Eray Şamdan ilk gün adını finale yazdıran isim oldu.

Eray Şamdan, yarı finalde Japon Hiromu Hashimoto’yu 3-1 yenerek güçlü bir performans sergiledi. Final maçına çıkan sporcumuz bu maçıda kazanarak Altın madalyanın sahibi oldu.

Fas Rabat’ta Madalya Geldi ve Eray Grand Wınner!

Karate 1-Premier Liğ sezonunda şampiyon olmak için madalyaya ihtiyacı olan ve bronz madalya kazanan 60 kg. Eray Şamdan, devler liğinde şampion unvanını aldı . Milli kumitecimiz Eray Şamdan, bu başarısının ardından bir kez daha kendisinden söz ettirirken ülkemize kazandırdığı madalyalar ile yüzakımız oldu.