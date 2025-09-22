HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Hüseyin Baş Spor Kulübü Liderlik Koltuğunda!

Haber: Vasfi AŞÇI

Anadolu Karate Ligi’nin dört etaptan oluşan zorlu maratonunda Hüseyin Baş Spor Kulübü, ilk üç etabı zirvede tamamladı.

Henüz genç bir kulüp olmasına rağmen her turnuvada kürsüye çıkmayı başaran ekip, disiplinli çalışması ve aile desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kulübün kurucusu ve baş antrenörü Hüseyin Baş, “Sporcularımız düzenli bir programla hazırlanıyor. Ailelerimizin özverili desteği, hem bize güç katıyor hem de başarılarımızı kalıcı hale getiriyor” dedi.

Son etap öncesi genel klasmanda liderliğini koruyan Hüseyin Baş Spor Kulübü, sadece madalyaların değil; azim, birlik ve beraberliğin de kazananı olmayı sürdürüyor.