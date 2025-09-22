SON DAKİKA!
KYOKUSHİN’İN İZİNDE: ÖMER DURAN VE BURSA’DAKİ VEFA TURNUVASI
YENİ NESİL ‘SYSTEM KRAV’ İLE PROFESYONEL GÜVENLİK VE YAKIN KORUMA EĞİTİM VE SEMİNERİ BAŞLIYOR
YİĞİDOLAR ANADOLU LİĞİ’NİN ÜÇÜNCÜ ETABINDA MADALYA YAĞDIRDI
ANADOLU KARATE LİĞİ 3. ETABINDA HEYECAN ZİRVEDEYDİ
FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU
GENÇLER MUAY THAİ MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONASINDAN BAŞARIYLA DÖNDÜ
KYK YURTLARI GENÇLERİN GELİŞİM VE BAŞARI MERKEZİ HALİNE GELİYOR!
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ: KISA ZAMANDA BÜYÜK BAŞARI
TERENCE CRAWFORD, CANELO ALVAREZ’İ TAHTINDAN ETTİ!
RAFET METİN ÇETİNKAYA’NIN SESSİZ GÜCÜ
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Hüseyin Baş Spor Kulübü Liderlik Koltuğunda!

Haber: Vasfi AŞÇI

Anadolu Karate Ligi’nin dört etaptan oluşan zorlu maratonunda Hüseyin Baş Spor Kulübü, ilk üç etabı zirvede tamamladı.

Henüz genç bir kulüp olmasına rağmen her turnuvada kürsüye çıkmayı başaran ekip, disiplinli çalışması ve aile desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kulübün kurucusu ve baş antrenörü Hüseyin Baş, “Sporcularımız düzenli bir programla hazırlanıyor. Ailelerimizin özverili desteği, hem bize güç katıyor hem de başarılarımızı kalıcı hale getiriyor” dedi.

Son etap öncesi genel klasmanda liderliğini koruyan Hüseyin Baş Spor Kulübü, sadece madalyaların değil; azim, birlik ve beraberliğin de kazananı olmayı sürdürüyor.

