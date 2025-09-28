İNGİLTERE’NİN KALBİNDE BİR CESUR TÜRK: SENSEİ CELAL AKGÜL

SON DAKİKA!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
Sensei Celal AKGÜL’den Selam Var…

İNGİLTERE’NİN KALBİNDEKİ, ‘BİR CESUR TÜRK’

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Sensei Celal Akgül uzun yıllar İngitere’nin başkenti Londra’da yaşıyor. O çoğu zaman bir antrenman, bazen bir seminer, bir şampiyona veya  aldığı bir görev onu bekliyor. Celal hoca, yakınlarına, arkadaşlarına ve dostlarına taa oradan sesleniyor; ‘Herkese selamlar!’

Yaşadığı şehri ne kadar çok seviyor olsada, aslında onun için bir tutku ve yaşam biçimi olan Karate, o şehirde kalbinin vazgeçilmez yerini duruyor! Durmuyor, bazen bir antrenman, bir seminer, bir turnuva veya bir görev onu bekliyor.

Camia olarak tanıyoruz, fakat biz kısaca hocamızın kendisini tanıtmasını istiyoruz: “Ben Hanshi Celal Akgül, 9 th Dan. Londra’da uzun zamandır karatenin içindeyim. 50 senenin üstünde, 40 seneye yakında Londra’dayım ve çalışmalarıma burada devam etmekteyim ve öğretmekteyim.”

Celal hoca, uzun zaman JKA ile çalıştı.

Bu biraz mütevazi kaldı: O zaman açalım! Celal hoca, uzun zaman JKA ile çalıştı. Bu uzun çalışmalarda ENOEDA hoca onun fovori hocalardan birisi… Sadece Enoeda mı? JKA’nın şu yüksek hocalarını yazalım da bir bakalım bimler var; ‘UEKI, OSAKA, OCHI, SHIRAI, TANAKA, MORI, KASE, YAHARA’ Daha nice ustalarla çalışma imkanı buldu ve hanesini, heybesini doldurdu.

“Bir problem var JKA’da!”

Yalnız, Celal hoca bir probleme dikkat çekiyor, “Bir problem var jka’da!” diyor. “Bunların içinde yükselme şansi yok maalesf, 2018’den itibaren ayrıldım, kendi yolumu çizdim. Zaten bayağı yüksek hocalarda bıraktı. Politika çok içinde maalesf!”

“Dünya sampiyonası düzenliyoruz”

Celal hoca şu an, “WORLD MARTIAL FEDERATION” Teknik Direktörü oldu ve kalabalık bir öğrenci grubu var. Hoca, “Dünya sampiyonası düzenliyoruz 3. ncüsünü yaptık, çok güzel oldu. 20 ülkeden 1000’den fazla sporcu katıdı. Güzel bir atmsfer icinde geçti, İnsallah gelecek senede düzenliyeceğiz.”

Celal Hoca ayrıca diğer bazı federasyonlarla da çalisiyor. Hanshi CELAL AKGUL herkese sevgi ve saygılarını tekrar iletiyor.

