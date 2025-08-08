İSMET KURT AMERİKA YOLCUSU!..

SON DAKİKA!
FLAŞ!!! KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…
Karateci İsmet KurtAmerika’da Karate spor branşında ”Dünyanın en iyileri”nin davet edildiği etkinliğe katılacak…

Yaşamını İngiltere’de sürdüren, ayrıca İstanbul’da spor kulübü olan İsmet Kurt, 16 Ağustos 2025 Tarihinde, Amerika’da Karate spor branşında ”Dünyanın en iyileri”nin davet edildiği etkinliğe katılacak… Sayın Kurt, katılacağı bu büyük organizasyonda, Türk Karatesi’ni temsil edecek.

İsmet Kurt, Aynı zamanda Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu ( YTKF )’nin Merkez Karar Yönetim Kurulunda görev almakta olup, YTKF’nin İngiltere Temsilciliğini sürdürmektedir.

Amerika’da her yıl yapılan Dünyanın en iyileri ismi ile değerli spor adamlarının davet edildiği etkinlikte İsmet Kurt’un Türk Karatesi ve Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu’nu temsilen gidiyor olması büyük sevince neden oldu.

  1. Sabri Pekgoz dedi ki:
    10 Ağustos 2025, 03:55

    Başarılar hemşerim

