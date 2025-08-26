SON DAKİKA!
GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI
DAĞCILIK
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI
KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI
BİR YILI BİR AYA SIĞDIRAN BÜYÜK İRADE: “TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU”
SENSEİ DOĞAN KILIÇ, KARATE-DO’NUN SESSİZ NEFERİ
KARATE-DO YÜCELTİLMİŞ BİR FELSEFE Mİ, YOKSA SALT BİR SPOR MU ?
UFC 319’UN ARDINDAN NE DEDİLER?
İŞTE FARKIMIZ: KALİTE VE ŞEFFAFLIK!

Marmara Cup’ın Ardından; Arkadaşımız Vasfi AŞÇI Marmara Cup’ı izledi ve yorumladı.

İŞTE FARKIMIZ: “KALİTE VE ŞEFFAFLIK!”

 

TKF'nin uluslararası faaliyet takviminde yer alan Marmara Cup başarı ile tamamlandı.

TKF’nin uluslararası faaliyet takviminde yer alan Marmara Cup başarı ile tamamlandı.

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Spor dünyasında bazen rakamlar her şeyi özetler. Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası da bunun en güncel örneklerinden biri.

2024 yılına dönelim… Katılan ülke sayısı kâğıt üzerinde 8, gerçekte ise sadece 2 idi. Sporcu sayısı 330’da kaldı. Ödül yoktu, federasyona da 2.500 TL borç kaldı. Yani geride ne sporcuya, ne ülkeye, ne de organizasyona dair bir heyecan vardı.

Gelin şimdi 2025 Marmara Cup’a bakalım. Katılan ülke sayısı 28’e çıkmış. Sporcu sayısı 1836’ya ulaşmış. Sporculara dağıtılan ödül miktarı tam 1 milyon 440 bin TL. Federasyona bırakılan borç? Sıfır.

Rakamlar bununla da sınırlı değil:

Toplam katılım ücreti 3 milyon 180 bin TL,

Hakem ödemeleri 1 milyon 350 bin TL,

Salon görevlisi ödemeleri 180 bin TL,

Salon kirası 28 bin 800 TL,

Ödüller 1 milyon 440 bin TL,

Elektronik ekipman ve diğer giderler 300 bin TL.

Her kalem tek tek açıklanmış, tek kuruşun hesabı verilmiş. İşte spor camiasında uzun zamandır özlediğimiz tablo bu: şeffaflık.

Her tatami’de yabancı bir sporcu görmek, Türkiye adına gurur verici. Daha birkaç yıl önce kağıt üzerinde ülke sayılarıyla, göstermelik tablolarla “uluslararası” denilen bir turnuvadan; bugün gerçekten 28 ülkenin sporcusunu aynı salonda buluşturan, ödülünü veren, hesabını veren bir turnuvaya geçtik.

Aradaki fark, aslında tek bir kelimede gizli: yönetim anlayışı.

Algı yaratmadan, devleti zarara uğratmadan, sözünü tutarak, sporcunun hakkını vererek yapılan bu iş, sadece bir turnuva değil; aynı zamanda spor kültürümüzde yeni bir sayfanın açıldığının da göstergesi.

Bu yüzden diyorum ki:
Kalite ve şeffaflık üzerine… İşte farkımız!

