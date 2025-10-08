İZMİR ALİAĞA TANER EROL SPOR KULÜBÜNDE SINAV COŞKUSU

Haber Merkezi

Güzel İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Taner Erol Spor Kulübü’nün kuşak sınavları büyük heyecana sahne oldu. Dönem içi eğitimlerini tamamlayan öğrenciler kuşak sınavına girdi. Eylül ayında yapılan kuşak sınavında 75 sporcu bir üt kuşağa geçmek için ter döktüler. Dönem içi eğitimlerini tamamlayan sporcular sınavda bir üst kuşağa geçmenin sevincini yaşadılar.

Ailelerin de katılımı ile çoşkulu bir şekilde yapılan sınavda konuşan Sensei Taner Erol, “Amacımız aziz Türk milletine sağlıklı, ahlaklı ve güçlü nesillerin yetiştirilmesine yardımcı olmaktır” dedi.

2012 den beri Aliağa da faaliyet gösteren karatenin köklü kulübü yetiştirdiği ve milli takıma verdiği sporcularla dikkat çekiyor.