SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
HAKEM TALEPLERİNDE SÜRE UYARISI: MHK'den DUYURU
SİYAHKUŞAK'tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Çok Yakında!
KASIM'DA TATAMİLER ISINIRKEN: BİRLİKTE BÜYÜYEN KARATE AİLESİ!
UFC 320 GERÇEKLEŞTİ: ALEX PEREİRA YENİDEN ŞAMPİYON & MERAP DVALİSHVİLİ KEMER KORUDU
KARATE 1 SERİ A MÜSABAKALARI KUALA LUMPUR TAMAMLANDI
UFC320'DE İKİ DEV KEMER ŞAVAŞI!
KARATE 1 SERİ A MALEZYA-KUALA LUMRUR'DA FİNAL YAPIYOR…
ANLAMLI VEFA: 5. ESAT DELİHASAN ULUSLARARASI KUPASI
DALIŞ SU ALTI SPORU
EMEĞİN KARŞILIKSIZ KALDIĞI TURNUVA

İZMİR ALİAĞA TANER EROL SPOR KULÜBÜNDE SINAV COŞKUSU
Haber Merkezi

İzmir Aliağa Taner Erol Spor Kulübü kuşak sınavını Eylül ayında coşkulu bir şekilde yaptı. 75 sporcu bir üt kuşağa geçmek için ter döktü.

Dönem içi eğitimlerini tamamlayan sporcular kuşak sınavda ter döktü.

Güzel İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Taner Erol Spor Kulübü’nün kuşak sınavları büyük heyecana sahne oldu. Dönem içi eğitimlerini tamamlayan öğrenciler kuşak sınavına girdi. Eylül ayında yapılan kuşak sınavında 75 sporcu bir üt kuşağa geçmek için ter döktüler. Dönem içi eğitimlerini tamamlayan sporcular sınavda bir üst kuşağa geçmenin sevincini yaşadılar.

Ailelerin de katılımı ile çoşkulu bir şekilde yapılan sınavda konuşan Sensei Taner Erol, “Amacımız aziz Türk milletine sağlıklı, ahlaklı ve güçlü nesillerin yetiştirilmesine yardımcı olmaktır” dedi.

Taner Erol Spor Kulübü öğrencileri kuşak sınavının ardından hocalarıyla birlikte sevinç pozu verdi.

2012 den beri Aliağa da faaliyet gösteren karatenin köklü kulübü yetiştirdiği ve milli takıma verdiği sporcularla dikkat çekiyor.

