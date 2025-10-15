SON DAKİKA!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
Elazığ Ümit, Genç ve U21 Karate Müsabakalarında Kayıtlar Bu Akşam Sona Eriyor!
SENSEİ CELAL AKGÜL, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE ULUSLARARASI ŞAMPİYONAYA KATILDI
ŞEVVAL VE YİĞİT, BERKE AŞKLARINI EVLİLİKLE TAÇLANDIRDI
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
ELAZIĞ’DA KARATE RÜZGÂRI – HAZIRLIKLAR SON DÜZLÜKTE
Flaş!!! SİYAHKUŞAK’tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Timuçin Karahan imzasıyla!
İZMİR ALİAĞA TANER EROL SPOR KULÜBÜNDE SINAV COŞKUSU
HAKEM TALEPLERİNDE SÜRE UYARISI: MHK’den DUYURU
SİYAHKUŞAK’tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Çok Yakında!
KASIM’DA TATAMİLER ISINIRKEN: BİRLİKTE BÜYÜYEN KARATE AİLESİ!
JUDO MİLLİ HAKEMLERİMİZDEN ULUSLARARASI HAKEMLİK BAŞARISI!

Milli Hakemlerimizden EJU KATA ve Kıt asal Hakemlik Başarısı!

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından düzenlenen Kata Hakem Seminerleri ve Sınavları’nda milli hakemlerimiz uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attı.

Almanya’nın Maintal kentinde yapılan EJU Kata Hakem Semineri ve Sınavı’nda Hüseyin ŞAHİNDOKUYUCU ile Güven KURT, başarılı olarak EJU Kata Hakemliği Sertifikası kazandı.

İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen EJU Kıtasal Hakem Sınavı’nda ise Barış KATİPOĞLU ve Muammer MADEN EJU Kıtasal Hakem Sertifikası almaya hak kazandı.

Hakemlerimizin uluslararası alanda kazandığı bu önemli başarıları takdirle karşılanırken devamına dikkat çekildi.

