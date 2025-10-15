JUDO MİLLİ HAKEMLERİMİZDEN ULUSLARARASI HAKEMLİK BAŞARISI!
Milli Hakemlerimizden EJU KATA ve Kıt asal Hakemlik Başarısı!
Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından düzenlenen Kata Hakem Seminerleri ve Sınavları’nda milli hakemlerimiz uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attı.
Almanya’nın Maintal kentinde yapılan EJU Kata Hakem Semineri ve Sınavı’nda Hüseyin ŞAHİNDOKUYUCU ile Güven KURT, başarılı olarak EJU Kata Hakemliği Sertifikası kazandı.
İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen EJU Kıtasal Hakem Sınavı’nda ise Barış KATİPOĞLU ve Muammer MADEN EJU Kıtasal Hakem Sertifikası almaya hak kazandı.
Hakemlerimizin uluslararası alanda kazandığı bu önemli başarıları takdirle karşılanırken devamına dikkat çekildi.