GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI
İŞTE FARKIMIZ: KALİTE VE ŞEFFAFLIK!
BİR YILI BİR AYA SIĞDIRAN BÜYÜK İRADE: “TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU”
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI

Haber: Vasfi AŞÇI

Kocaeli’nin ve ülkemizin yetiştirdiği başarılı sporcular, Avrupa Üniversiteler Şampiyonası’nda tarihi başarılara imza attı. 

Kağıtspor altyapısından yetişen ve şu anda İstanbul Kent Üniversitesi adına mücadele eden milli sporcumuz Ekrem Altuner Yılmaz, 67 kiloda çıktığı dört karşılaşmayı da kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Altın madalyayı ülkemize kazandıran Yılmaz, büyük bir gurur kaynağı oldu.

Fatma Naz Yenen

Fatma Naz Yenen

Aynı şampiyonada mücadele eden bir diğer Kağıtspor sporcusu ve Ekrem Altuner Yılmaz’ın eşi olan milli sporcumuz Rabia Yılmaz, +68 kiloda gösterdiği üstün performansla Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Spor hayatında tanışarak evlilikle taçlandırdıkları birlikteliklerini, aynı şampiyonada birlikte kürsüye çıkarak unutulmaz bir başarıya dönüştürdüler.

Başarı zincirine bir halka da Fatma Naz Yenen ekledi. Kağıtspor’un bir başka gururu olan Yenen, 61 kiloda çıktığı mücadelelerde finale kadar yükselerek Avrupa ikinciliği elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kağıtspor’un yetiştirdiği bu üç değerli sporcu, uluslararası arenada hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek tarih yazdı.

