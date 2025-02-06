KARATE HAKEMLERİMİZ POLONYA’DA ‘AVRUPA HAKEMLİK SINAVI’NI BAŞARIYLA TAMAMLADI

Polonya’nın Bielsko Biała kentine düzenlenen Avrupa Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası öncesi Avrupa Hakemlik Sınavı yapıldı. Hakemlerimiz başarılı bir perpormans gösterdi.

Polonya’nın Bielsko Biała kentine düzenlenen Avrupa Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası öncesi gerçekleşen Avrupa hakemlik sınavına girdi. Hakemlerimiz Hacı Beşbadem, Yaşar Coşkun, Alper Cemil Yiğitoğlu, Ali Şahin, Oya Küçükateş Karakuş, İlker Arslantaş, Ömer Patır, Mehmet Erdinç Çelik ve Reşit Yavuz başarılı oldular.