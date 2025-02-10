KARATE KİD 15 YIL SONRA DÖNÜŞ YAPIYOR! FRAGMAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLANDI

Ünlü dövüş ustası ve oyuncu Jackie Chan, ‘Karate Kid Legends’ ile 15 yıl sonra çekilen devam filminde tarihe dönüş yapıyor ve Ralph Macchio ile bir araya geliyor.

Sinema tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan Karate Kid yeniden hayat buluyor. Hayranlarının da merakla beklediği yeni Karate Kid filmi için ilk fragmanı nihayet geçtiğimiz günlerde yayınlandı!

Aslında film İlk defa 1984 yılında karşımıza çıktı ve o tarihten bu yana hiç unutulmadı. 2010’da seri Jackie Chan ve Jaden Smith ile tekrar start aldı Karate Kid beyaz perdede büyük bir başarı elde etti. Tabi orijinal seri unutulmadı ve Cobra Kai dizisiyle karakterlerin yetişkin hayatlarını anlatan ve onların “çocuklarına” odaklanan bir dizi olarak günümüze kadar devam etti.

Bu durum Karete Kid severleri mutlu etmedi değil! Buna rağmen 2010 yapımı 15 yıl sonra bir kez daha sinemaya göz kırptı. Şimdi 1984 yapımı filmi ve 2010’da çıkan Jackie Chan’li versiyonu birleştiren Karate Kid Legends geliyor. Bir süredir merakla beklenen filmin 2025’te çıkacağı açıklanırken, ilk fragman da paylaşıldı.

Jackie Chan ve Ralph Macchio’yu bir araya getiren Karate Kid: Legends, 30 Mayıs 2025’te vizyona girecek. Ne yazık ki Jaden Smith bu filmde yer almayacak olsada efsane serinin 15 yıl aradan sonra çekilen ve usta isimlere yer veriyor. Yeni film hayranları ile buluşurken gişede nasıl sonuç alacağı ve eleştirmenlerden nasıl tepki göreceği bir başka merak konusu oluyor.

Jackie Chan Mr. Han rolüyle karşımıza çıkıyor…

Karate Kid, 2025 yılında “Karate Kid: Legends” adlı yeni filmiyle geri dönüyor. Yapım bu defa “orijinal karateci çocuk” Ralph Macchio’yu Daniel LaRusso olarak ve Mr. Han rolüyle karşımıza çıkan Jackie Chan’i bir arada sunuyor. Filmin hikayesi ise Pekin’den New York’a taşınan ve burada yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışan kung fu dahisi Li Fong’un etrafında dönüyor.

Legends, eski ve yeni nesil izleyicilere hitap edecek…

Li, bir arkadaşına yardım etmek için bir karate turnuvasına katılmak zorunda kalır ve bu süreçte Bay Han ve Daniel LaRusso’dan eğitim alır. Film, kung fu ve karate disiplinlerini birleştirerek yeni bir dövüş sanatı mirası oluşturmayı hedefliyor. Karate Kid: Legends, hem eski hem de yeni nesil izleyicilere hitap ederek serinin mirasını devam ettirmeyi amaçlıyor.