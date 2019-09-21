Karate’de Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 A Serisi’nde Sezonun Son Etabında Mücadele Veriyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabına 72 ülkeden 804 karatecinin kayıt yaptırırken final seansının 22 Eylül Pazar günü yapılacağı müsabakalarla son bulacak.

Karate Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına hız kesmeden Şili’de devam ediyor. Japonya’nın Tokyo kentinde açtığı sezonun ikinci yarısında zorlu mücadelenin ardından puan mücadelesine devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabı olan Santiago kentinde, 20-22 Eylül tarihleri arasında tatamiye çıkıyor.

Türkiye’yi temsil eden Milli karateciler:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Keyda Nur Çolak

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes Özdemir

Kumite 60kg: Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur, Muratcan Deniz

Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir