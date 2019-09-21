Karate’de Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 A Serisi’nde Sezonun Son Etabında Mücadele Veriyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabına 72 ülkeden 804 karatecinin kayıt yaptırırken final seansının 22 Eylül Pazar günü yapılacağı müsabakalarla son bulacak.
Karate Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına hız kesmeden Şili’de devam ediyor. Japonya’nın Tokyo kentinde açtığı sezonun ikinci yarısında zorlu mücadelenin ardından puan mücadelesine devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabı olan Santiago kentinde, 20-22 Eylül tarihleri arasında tatamiye çıkıyor.
Türkiye’yi temsil eden Milli karateciler:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Keyda Nur Çolak
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur, Muratcan Deniz
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir