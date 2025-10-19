Kocaeli Karate Gelişim Ligi: 3. Etap Tamamlandı

Yazan: [Vasfi Aşçı]

Kocaeli karate camiası, altyapıdan zirveye uzanan yolculuğunda bir adım daha attı. Gelişim Ligi’nin üçüncü etabı, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası, etkinlikleri kapsamında, Darıca Eray Şamdan Kaplanlı Spor Salonu’nda büyük bir heyecan ve yoğunluk içinde gerçekleşti. Yaklaşık 385 sporcunun katıldığı bu etapta, sporcular sahada ter dökerek hem tekniklerini geliştirdi hem de müsabaka ortamına hazırlık anlamında özgüven kazandılar. Minik sporcular spor sevgisini pekiştirirken, hakemlerimiz ve antrenörlerimiz sürecin sorunsuz ilerlemesini sağladı.

İl Hakem Kurulu Başkanımız Oya Küçükateş Karakuş, Kocaeli Karate ailesinin büyümesine dikkat çekti: “Kocaeli Karate ailesi, yeni antrenörlerimiz ve hakemlerimizin aramıza katılmasıyla güçleniyor ve büyüyor,” diyerek bu sürecin önemini vurguladı. Oya hocamız, üçüncü etapta gayretle görev yapan hakemlerimize teşekkür etti ve minnetini dile getirdi. Başkanımız ayrıca, ilimizdeki tüm hakemlerin il etkinliklerinde aktif olarak yer almasının ve görevlerini eksiksiz yerine getirmesinin büyük önem taşıdığını belirtti; bu sayede turnuvaların sorunsuz ve adaletli bir şekilde yürütülebileceğini ifade etti.

İl Temsilcimiz Yaşar Coşkun hocamız da altyapıya verilen önemin altını çizdi ve ünlü bir beyanatında şunları söyledi: “Altyapıya yapılan yatırım, geleceğin milli sporcularını yetiştirir. Bugün burada mücadele eden minikler, yarın ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edecekler. Bu nedenle altyapıya gösterdiğimiz özen, geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır.” Ayrıca Yaşar hocamız, sarı, turuncu ve yeşil kuşak sporcuların sabah, kahverengi ve üstü kuşakların öğleden sonra turnuvaya eksiksiz ve düzenli şekilde katılmasının, bir sonraki etapta verimliliği artıracağını da sözlerine ekledi. Kendisi bu konuda hem sporcuları hem de ekip arkadaşlarını motive ederek geleceğe dair bir sorumluluk bilinci oluşturdu.

Kocaeli karate ailesi biliyor ki, her etap sadece bir yarış değil; sporcularımızı yarınlara hazırlayan bir eğitim alanıdır. Bugünün minikleri, yarının milli sporcuları olacak. Bu süreçte emeği geçen hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor, gelecek etapta aynı heyecan ve disiplinle buluşmayı dört gözle bekliyoruz.