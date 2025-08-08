KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…

Kyokushin-Kan camiası, yaz kampı ve çalıştayda bir araya geliyor! Büyük buluşmada Kyokushin-Kan’ın geleceği bir adım daha ileri taşınacak…

Bursa İnegöl’de Dostum Doğa Sporları Merkezi’nde 21 – 23 Ağustos 2025 tarihleri arasında büyük buluşmada kamp ile çalıştay bir arada gerçekleşecek. Tüm Kyokushin-Kan çalışanlarının davetli olduğu etkinlikte yeni bir geleceğin inşaası için hız verilecek.

İlk gece büyük Kyokushin-Kan çalıştayı, sabah ve akşam Kyokushin-Kan antrenmanları, gündüz eğlenceli ve dinlendirici aktiviteler gerçekleşecek.

Kyokushin-Kan Türkiye, değişik çatılar altında mücadele verdiklerini, bu yaz, sadece bir kamp değil, bir gelecek inşa edildiğine dikkat çekildi. Çalıştayda, hep birlikte Türkiye’de 50 yıldır eksik kalan bir yapının konuşulacağı ve Kyokushin-kan’ın kendi federasyonu için yol haritası belirlenecek.

Yapılan açıklamada, “Amacımız ne ayrışmak ne de yarışmak… Aksine, yıllardır emek veren tüm grupları, değerli hocalarımızı, sporcularımızı ve gönül veren herkesi ortak bir zeminde buluşturmak. Çalıştayda, birlikte bir yol haritası çizerek güçlü bir gelecek için ilk adımı atacağız.” denildi.

İletişim ve Katılım: WhatsApp 0532 153 29 42