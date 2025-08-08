SON DAKİKA!
FLAŞ!!! KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…
Dostluğun ve Sporun Buluşma Noktası: TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ
THE WORLD GAMES 2025
KARATE-DO AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINDA DÜNYANIN EN VAHŞİ ÖLÜMCÜL MÜCADELE SANATI OLURDU
SÖZLE DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA KONUŞARAK SONUÇLA YÜRÜYEN LİDERLİK
VASFİ AŞÇI: GURURUMUZ ERAY ŞAMDAN!
YAZ TARİHE! ERAY ŞAMDAN WORLD GAMES’DE ‘ŞAMPİYON!’
İSMET KURT AMERİKA YOLCUSU!..
VASFİ AŞÇI YAZDI: DİYARBAKIR’DA SPORUN GÖLGESİNDE GÜZEL İNSANLAR…
DİYARBAKIR’DA KARATE ÇOŞKUSU: VASFİ AŞÇI ‘GÖREVLİ HAKEM’
KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…

Kyokushin-Kan camiası, yaz kampı ve çalıştayda bir araya geliyor! Büyük buluşmada Kyokushin-Kan’ın geleceği bir adım daha ileri taşınacak…

Bursa İnegöl’de Dostum Doğa Sporları Merkezi’nde 21 – 23 Ağustos 2025 tarihleri arasında büyük buluşmada kamp ile çalıştay bir arada gerçekleşecek. Tüm Kyokushin-Kan çalışanlarının davetli olduğu etkinlikte yeni bir geleceğin inşaası için hız verilecek.

İlk gece büyük Kyokushin-Kan çalıştayı, sabah ve akşam Kyokushin-Kan antrenmanları, gündüz eğlenceli ve dinlendirici aktiviteler gerçekleşecek.

Kyokushin-Kan Türkiye, değişik çatılar altında mücadele verdiklerini, bu yaz, sadece bir kamp değil, bir gelecek inşa edildiğine dikkat çekildi. Çalıştayda, hep birlikte Türkiye’de 50 yıldır eksik kalan bir yapının konuşulacağı ve Kyokushin-kan’ın kendi federasyonu için yol haritası belirlenecek.

Yapılan açıklamada, “Amacımız ne ayrışmak ne de yarışmak… Aksine, yıllardır emek veren tüm grupları, değerli hocalarımızı, sporcularımızı ve gönül veren herkesi ortak bir zeminde buluşturmak. Çalıştayda, birlikte bir yol haritası çizerek güçlü bir gelecek için ilk adımı atacağız.” denildi. 

İletişim ve Katılım: WhatsApp 0532 153 29 42

