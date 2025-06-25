MEGA FİGHT ARENA 3, 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AKŞAMI SİNAN ERDEM’DE GERÇEKLEŞECEK…

Yılın bir büyük spor ve müzik organizasyonu Mega Fight Arena 3, 26 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Mega Fight Arena 3, Türkiye’nin en büyük boks ve kickboks etkinliği olarak 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 20:00’de Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul’da gerçekleşecek.

Boksun tartışmasız efsanesi Avni Yıldırım ve Kickboksun efsahne ismi Avatar Atakan kendi evinde seyircisinin karşısına mücadele verecek.

Avni Yıldırım vs. Jhon Caicedo arasında WBC GOLD kemer maçında tarihi bir mücadeleye sahne olurken, Atakan Arslan vs. Rodrigo Mineiro, bu iki iddialı sporcu arasında heyecan dolu bir karşılaşma bekleniyor.

Gecede Serhat Güler vs. Juan Diego Ortiz: WBC SILVER kemer maçı ve Mücahit Kulak vs. Ramazan Nuridinov maçları değer katacak.

Dev organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde, müzik, eğlence ve markaların küresel lansmanlarının bir arada sunulduğu sahneyi dünya ile buluşturacak.