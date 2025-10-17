MİLLİ KARATE TAKIMIMIZ DEAF OLİMPİYATLARI’NA HAZIR!

Milli Karate Takımımız Deaf Olimpiyatları’na Hazır:

ADNAN ÇELEN’DEN TEŞEKKÜR VE BAŞARI MESAJI

Haber: Vasfi AŞÇI

15-25 Kasım tarihleri arasında Japonya’da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Deaf Olimpiyatları öncesi Karate Milli Takımımız hazırlıklarını tamamladı.

Yoğun bir kamp dönemi geçiren milli sporcular, hem takım hem de ferdi kata branşlarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için artık gün sayıyor.

Milli takım antrenörlerinden Adnan Çelen, Aksaray ve Kocaeli kamplarının ardından son etap çalışmalarını İstanbul Karev Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezinde noktaladıklarını belirterek, “Geride bıraktığımız kamp süreci hem fiziksel hem mental anlamda oldukça verimli geçti. Sporcularımız hazır, motivasyonumuz yüksek” dedi.

“Hep birlikte güzel bir ekip ruhu oluşturduk.”

Hazırlık döneminde kendisine ve ekibine destek olan isimlere teşekkür eden Çelen, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Üç kamp boyunca bize her türlü imkânı sağlayan Federasyon Başkanımız Sayın Ercüment Taşdemir’e, Asbaşkanımız Hayrettin Hamurcu kardeşime, İşitme Engelliler Teknik Kurulumuza ve birlikte emek verdiğimiz tüm antrenör arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Hep birlikte güzel bir ekip ruhu oluşturduk. Şimdi sıra, o emeği Japonya’da madalyalarla taçlandırmakta.”

Adnan Çelen, sözlerini samimi bir temenniyle noktaladı:

“Deaf Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza ve görev alacak antrenör arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun, dualarımız sizinle.”

Milli takımımız, Deaf Olimpiyatları’nda Türkiye’nin bayrağını gururla dalgalandırmak için Japonya’ya gitmeye hazırlanıyor. Spor camiası ise, ay-yıldızlı ekibimizin bu büyük organizasyonda elde edeceği başarıları heyecanla bekliyor.