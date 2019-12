Mixed Martial Arts (MMA) Amatör ve profesyonel anlamda birçok ülkede MMA en hızlı gelişen spordur.

Mixed Martial Arts (MMA) yani “Karışık Dövüş Sanatları” diğer mücadele sporlarında kullanılan ve çok geniş savunma, mücadele ve atak teknikleri içeren, tam temas mücadele ve savunma sporudur.

Her yaşta herkesin yapabileceği bir branş olarak yorumlanan MMA branşında başarılı olmak için yoğun ve yüksek tempolu antremanlara vucudumuzu hazırlamamız gerekir. Yüksek efor ve yağ yakımı sayesinde her yaşta ve her kesimden tercih ettiği bir branştır. Amatör anlamda sporcu sayısıda ülkemizdede her geçen gün büyümekte olan bir spor branşıdır.

MMA bir spor olarak heyecanı yüksek ve nefes kesen aktivitelerden biridir. UFC, ONE FC , ROAD FC ve BELLATTOR gibi organizasyonlar sayesinde MMA daha evrensel ve popüler bir spor haline gelmiştir. İzleyici ve takipci sayısı ile seyirci trendi yüksek ve bir o kadar çok olan branştır. Her geçen günde farklı bir çok ülkede resmi Amatör Federasyonları hızla kurulmaktadır. Amatör ve profesyonel anlamda birçok ülkede MMA en hızlı gelişen spordur.

MMA FEDERASYONU’NUN VE MMA SPORU’NUN TÜRKİYE DE KURULUMU VE GELİŞİMİ…

2013 yılında MMA Federasyonu Ali ARIK ve ekibi tarafından kurulmuştur.Kurulduğu günden buğüne kadar “Eğitim” lere , “Seminerlere” ve “Maçlara” önem verilmiştir.Her yıl mutlaka amatör ve profesyonel MMA organizasyonları yapılmıştır.Yapılan bu organizelerde birinci olan sporcular arasından yeyetenekli sporcular seçilerek “TÜRKİYE MMA TAKIMI” oluşturulmuştur.Bu sporcular ile birlikte her yıl düzenli olarak Dünya MMA Organizasyonlarına, Avrupa MMA Organizasyonlarına ve Balkan MMA Organizasyonlarına gidilmiştir. Amatör ve profesyonel bir çok MMA Organizasyonunda TÜRKİYE’yi temsil etmişlerdir. Büyük başarılar imza atılmıştır.

Türkiye MMA Federasyon Başkanımız Ali ARIK 2016 YILINDA WMMAF (World Mixed Martial Arts Federation) unda Başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir.