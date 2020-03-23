Yunus Emre Karasakal, “Türk milleti olarak tek yumruk, tek vücut olup, beraber hareket edilmesi gerekiyor.”

Çin’in en büyük liman kenti olan Şangay’da yaşamını sürdüren ve Brazilian Jiu Jitsu(BJJ) çalışan Yunus Emre Karasakal, Hubei eyaletindeki Wuhan kasabasında Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüse fazlaca tanık oldu. Yunus Emre, “Paniğin Kimseye Faydası Yok, Akıllı Olmak Lazım!” dedi.

BJJ ustası Yunus Emre, Editörümüz Vural Yımaz’ın sorusunu cevaplayarak Türk milleti olarak tek yumruk, tek vücut olup, beraber hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu kişisel bir savaş değil, topyekûn bir mücadeledir.” dedi.

Bakın, Yunus Emre Karasakal, insanımızı sorumluluk sahibi olmaya dikkat çekerek neler dedi;

“Ülkemizin COVID-19 ile mücadele ettiği şu günlerde, Türkiye milleti olarak tek yumruk, tek vücut olup, beraber hareket edebilmemiz çok

önemlidir.

Çin’de şu anda olayların durulmaya başlamasının ve işlerin normale dönmesinin arkasında, tüm ülkenin bu olayla ilgili ciddi önlemler alması, ve insanların hükümetin uyarı ve tavsiyelerini olabildiğince takip etmesi ve ortak hareket etmesi

yatmaktadır.

Unutmayalım ki virüs ile mücadele kişisel bir savaş değil, topyekûn bir mücadeledir. Attığımız her bir adım sadece kendimizi değil, tüm ülkeyi etkileme potansiyeline sahiptir.

Bu yüzden lütfen bu dönemde sorumluluk sahibi olmayı, ellerimizi yıkamayı, elden geldiğince maske ve diğer yardımcı ekipmanları kullanmayı, ve bakanlığın tavsiyelerini takip etmeyi unutmayalım.

Eminim ki ülkemiz insanı el ele verir ve birlikte hareket ederse, biz de bu hastalığı en kısa zamanda yenebiliriz.”

Yunus Emre, Çin’de spor kulübü işletiyor, eğitmenlik yapıyor ve musabık sporcu olarak podyumlarda madalya mücadelesi veriyor. Wuhan’da ortaya çıkan Corona’nın etkisi tüm Çin’i sararken Türk BJJ’ci bunun devam eden etkisini 2 ayın üzerinde yaşadı. Salon faaliyetlerini durdururken evden çalışmak durumunda kaldı ve daha sonra alınan özel lisansla ancak özel ders yapılabildi.

Yunus Emre Karasakal açtığı You Tube kanalından Türkiye için katkı sağlamak amacıyla sportif ve BJJ videolar yapıyor. Corona Virusun küresel patlama yaşayacağını daha önce yorumlayanlardan biri oldu ve mevcut kanalında Çin’den ülke vatandaşlarımıza uyarılarda bulundu.

Yunus Emre, SİYAHKUŞAK Web. araclığı ile “Tüm Türkiye’ye selamlar ve sevgiler.” gönderdi.