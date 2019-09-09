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  • Flaş! Nurmagomedov, Şampiyonlar Liği’nde Oynayacak Galatasaray Maçlarından Birine Gelecek mi?
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    10 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Flaş! Nurmagomedov, Şampiyonlar Liği’nde Oynayacak Galatasaray Maçlarından Birine Gelecek mi?

SİYAHKUŞAK

Nihayet UFC’nin 242. kartında Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier’i 3. rauntta boğarak nakavt etti ve bir kez daha gündem oldu. Şimdi Nurmagomedov, Şampiyonlar Liği’nde oynayacak Galatasaray maçlarından birine gelebilecek mi?

Khabib Nurmagomedov,  Conor Mcgregor’un Müslümanlara yönelik hakaretlerinin ardından  UFC’de aldığı galibiyet ve  gösterdiği tepki sonrası İslam dünyasında büyük fenomen haline geldi. Maç sonrası aldığı ceza ve bir sonraki rakibi çok konuşuldu. Nihayet UFC’nin 242. kartında Nurmagomedov, Dustin Poirier’i 3. rauntta boğarak nakavt etti ve bir kez daha gündem oldu.

Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov’un Galatasaraylı olduğu ortaya çıkınca sporcunun Conor Mcgregor maçı sonrası karşılıklı paslaşmalar yaşandı ve geçen sene 24 Ekim’deki Schalke maçı için çok konuşulan bir hamle yapıldı.

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından birçok defa sarı-kırmızılı forma ile resimlerini paylaşan Nurmagomedov’u 24 Ekim’de Schalke 04 ile Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına getirmek için harekete geçti. Khabib Nurmagomedov olumlu cevap vermesine rağmen yoğun programı nedeni ile Galatasaray – Schalke maçına katılamadığı öğrenildi.

UFC’nin 242. kartında Nurmagomedov, Dustin Poirier’i yenmesinin ardından Şampiyonlar Liği’nde oynayacak Galatasaray maçlarından birine gelecek mi? şeklinde bir soru tekrar gündeme geldi. Türkiye’de hayranlarının kendisine duyduğu ilgiyi bilen dövüşcünün bu sene pas geçmemesi bekleniyor!

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