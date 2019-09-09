Flaş! Nurmagomedov, Şampiyonlar Liği’nde Oynayacak Galatasaray Maçlarından Birine Gelecek mi?

Nihayet UFC’nin 242. kartında Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier’i 3. rauntta boğarak nakavt etti ve bir kez daha gündem oldu. Şimdi Nurmagomedov, Şampiyonlar Liği’nde oynayacak Galatasaray maçlarından birine gelebilecek mi?

Khabib Nurmagomedov, Conor Mcgregor’un Müslümanlara yönelik hakaretlerinin ardından UFC’de aldığı galibiyet ve gösterdiği tepki sonrası İslam dünyasında büyük fenomen haline geldi. Maç sonrası aldığı ceza ve bir sonraki rakibi çok konuşuldu. Nihayet UFC’nin 242. kartında Nurmagomedov, Dustin Poirier’i 3. rauntta boğarak nakavt etti ve bir kez daha gündem oldu.