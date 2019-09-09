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  • Prof. Dr. Metin Şahin, Milli Takım Kafilesini Kutladı
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    9 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Prof. Dr. Metin Şahin, Milli Takım Kafilesini Kutladı

Metin Sahin Tatar Aciklamasi
SİYAHKUŞAK

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda 12 madalya kazanan tebrik etti.

İlk 3 gününde 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, son gün elde ettiği madalyalarla Avrupa şampiyonasını 3’ü altın, 4’ü gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu sonuçlara erkek takım, kadın takım ve genel sıralamada Avrupa 2’ncisi oldu.

Başkan Şahin, “Şampiyonanın son gününde ülkemize 2 Avrupa şampiyonluğu daha hediye ediyoruz. Bu yaş grubunda altın madalyalara ambargo koyan Emre Kutalmış Ateşli’yi performansını devam ettirdiği için kutluyorum. Ülkemize altın madalya sevinci yaşatan Huri Korkut ve bronz madalya elde eden sporcularımızı da tebrik ediyorum. Genel sıralamada kürsü geleneğimizi bozmadık. Türk taekwondosu her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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