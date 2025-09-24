SENSEİ HAYRETTİN HAMURCU YTKF’DE GENEL BAŞKAN VEKİLİ GÖREVİNE ATANDI

Haber Merkezi

Türk karatesinin yurt dışındaki sesi YTKF’den yapılan açıklamaya göre Sensei Hayrettin Hamurcu federasyonun MKYK kararı ile ‘Genel Başkan Vekili’ görevine atandı.



Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu’ndan Sensei Hayrettin Hamurcu’ya yeni görev! Türk karatesinin yurt dışındaki sesi YTKF’den yapılan açıklamaya göre Hayrettin Hamurcu Genel Başkan Vekili’ görevine atandı. Bu atama ile TKF As Başkanı Hayrettin Hamurcu aynı zamanda YTKF’nin başkan vekili olarak da görev aldı.

İlgili karar MKYK’nın 21.09.2025 Tarihinde Almanya’da yapmış olduğu toplantıda çıktı.

Hamurcu’nun atanması ile ilgili karar metninde, “Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Kurullardan sorumlu Asbaşkan, Sayın Hayrettin Hamurcu, Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK )’nın, 21.09.2025 Tarihinde Almanya’da yapmış olduğu onlay toplantısında, almış olduğu 105 sayılı kararı ile; Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Genel Başkan Vekili olarak atanmış bulunmaktadır”denildi.

Yakın işbirliği bu dönem daha fazla ön plana çıkıyor…

MKYK’nin toplantı karar metninde, Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu Başkan Yardımcısı, Eyüp Oligi, Başkan Vekili Kasım Keleş, Federasyonun Kurucu Başkanı, İlhan Değirmenci’nin imzaları yer aldı. TKF ile YTKF arasında yakın işbirliği bu dönem ilk kez daha fazla ön plana çıktı.