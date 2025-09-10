SENSEİ SALİH DOĞAN:

“HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!” (Bölüm -1)



Röportaj: Timuçin KARAHAN – SİYAHKUŞAK

Flaş! Sensei Salih Doğan, arkadaşımız Timuçin Karahan’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir takım değerlendirmelerde bulunan Salih Doğan hoca samimi cevaplar verdi. En büyük sıkıntının hakem hatalarının çok fazla olmasına vurgu yaparak, karatenin ekonomisinden Premier Lig’e, tatamideki öğrencinin velisine kadar, hatta; kata ve kumite için tüm olması gerekenlere dikkat çekti.

Türk karatesinin şu anki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Öncelikle Dünya Karate Federasyonu’ndan bahsetmek isterim. Son 3-4 senedir iyi yönetilmiyor… Özellikle hakemlerle ilgili iki veya üç yıl evvel sanırım saat başı hakemler toplanıyordu. Demek ki kurallarla alakalı sıkıntı var, ucu açık, herkesin rahatsız olduğu, Hakan Alpay hocamızın da dediği gibi, antrenörler anlamıyor ki sporcu anlasın! Sürekli değişen kurallar, vurdu-vurmadı, Avrupa’da vurunca puan ama ülkemizde vurunca ceza alınıyor. Hakemleriniz sağlıklı ortamda maç yönetemiyor. Sabah 8’de girip 10’a kadar maç yapılması ruhsal ve fizikiel olarak sağlıklı değil.

“Konu dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor!”

Ben uzak bölgedeyim ve bunun sıkıntılarını yaşıyorum… Hakem hataları aşırı, bunu art niyetlice söylemiyorum. Eğitim semineri yapılamıyor, ekonomik sorun oluyor, hakem eğitiminin bölgesel olması lazım. Çünkü bir antrenör veya hakemin buradan İstanbul’a gitmesi en az 10 bin TL masraf, harcırah sistemi her ne kadar karate ile alakalı olmasa da Türkiye’de 600 veya 800 TL. Bununla üç öğün yemek, kalmak içerisinde, böyle bir matematikle hakemlerimizin bir yere gitme şansı yok!

Sürekli eğitime gitse, her hafta maç var, altından ekonomik olarak kalkma şansı yok, harcırahlar sağlıklı değil! Federasyon tabi maç olsun istiyor.

Başkan’ın iyi niyeti bu!

Premier Lig hakkında düşünceleriniz nedir?

Premier Lig her ne kadar iyi niyetle yapılmış olsa da, her hafta maç nedeniyle çocukların dojoda eğitim şansı olmuyor! Öğrenme maçta oluyor, kihon-kata çalışılamıyor. Hayrettin Hamurcu hocamızla konuştuğumuzda dediği gibi, ‘deneme’ olarak yapıldı ve 1 yıl içerisinde yapılacak sanırım.

Birde şu sıkıntı oldu. İstanbul’da konaklama ücretsiz yapıldı ama konaklama onaylanmadı. Salon güzeldi ama gidilen yer tersti, konaklama konusunda sıkıntı olunca aileler sıkıntıya girdi ama diğer bölgelerde sıkıntı olmadı. Bunların altından kalkılması çok önemli.

Hakemlerle ilgili sıkıntılar nelerdir?

En büyük sıkıntı hakem hatalarının çok fazla olması. Başkanada sürekli itiraz oluyor. Mhk başkanı Ahmet hocada herhalde Kendi kendini sıkıntıya sokmaz istemez, oda uğraşıyor, değişik formatlar uygulanmalı ve bazı zorluklar var.

“Sporcunun kurasını çektiğiniz gibi hakemin de kurasını çekin.”

Ben yıllardır gırtlak patlatıyorum! Rahmetli Esat Başkan zamanında dediğim gibi, sporcunun kurasını çektiğiniz gibi hakemin de kurasını çekin. Kime ne çıkacağı belli olmasın, kura olsa kimse diyemez ki hakemler ayarlandı, hakemler töhmet altında kalıyor, ortada sorun var, çözüm yok. İnsanlar çıldırıyor! Hepsi arkadaşım ama kısa dönemde mümkün olan birşey değil zaten, pandemi girdi, üç-dört yıl seminer olmadı, tabiki bu bütçe ile de alakalı. Faaliyetlere yetmiyor, yurt dışınada gidiliyor federasyonun bütçesi komik durumda!

Hakem hatalarının kulüplere veya sporculara etkileri nedir?

Valla artısıyla eksisiyle Hayrettin hoca ile de konuşuyoruz, deneme yanılma yolu ile düzeltilmeye çalışılıyor, mühim olan hatadan dönülmesi. Bir sporcu düşünün iki sene boyunca hakem hatalarına maruz kalmış, o çocuk engellenmiş olur.

“Başkana ve Mhk başkanına şunu demek isterim;”

Bursa, İstanbul, Ankara bu bölgeler yakın olduğu için eğitimler fazla oluyor ve sporcular fazla oluyor. Güney doğu, doğu karedeniz buralarda çok iyi sporcular olmuyor, genellikle klasik sporcular oluyor! Onlarla eşit sayıda antreman yapma şansımız yok.

“Tabi ki bu federasyon çok yeni, her şey bir anda olmuyor!”

Ancak Silivri’de 400 odalı kampının olması çok güzel. Bu sene olmasa da seneye umarım herkes ekibini toplar her bölgeden sporcular orada hem kamp, hem tatil yapar. Orada İstanbul’daki sporcularla maç yapma şansı olacak ve bu büyük tecrübe. Tabi ki bu federasyon çok yeni, her şey bir anda olmuyor. Umarım yeni yıla kadar düzelme olur, yoksa Türk Karatesi için sıkıntı olacak.

Artık velilerde bu işten soğumaya başladılar. İzleyerek az çok kuralları öğrendiler… Biz antrenör olarak bir şey anlatıyoruz sonra hakemler hata yapınca biz yalancı konumuna düşüyoruz!

Sizce turnuvalarda kata, kumite birbirinden ayrı olmalı mı, bu konuda düşünceniz nedir?

“Buda başka bir sorun, Kata ile Kumite birbirinden ayrılıp ayrı turnuva olabilir…”

Tabi ki bu günün sonunda ekonomiye bağlanıyor, kata sadece bir gün olmalı, öbür türlü sporcuların, antrenörlerinin ve hakemlerin odaklanması zor. En son Kocaeli’de benim başıma geldi; Çoçuk saat 9 da tartıya girmesi lazım, kartıya giriyor, o sporcudan verim almak neredeyse imkansız…

Sizce federasyonun bu eksikliklerle alakalı ne yapması lazım?

Şöyle birşey var; her federasyonda olup bizim federasyonda olmayan, her ilde gözlemci yok. Bunu olması ve eksikliklerin rapor edilmesi lazım.

Birde kurullarda çalışan arkadaşlar var, zor durumda kalıyorlar. Federasyonun onların arkasında olduğunu gösteren bir iletişim muhakkak olması lazım, küçük beldelerde bir şey öğretmek çok zor, arkanda güç olmadan, çünkü küçük beldelerde spor kültürü yok! Arkanda güç yok, antrenörü işi çok zor.