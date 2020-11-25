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  • Taekwondo Milli Takımı, Büyükler Kategorisinde Takım Halinde Şampiyon Oldu
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    26 Kasım 2020

    tarihinde eklendi.

Taekwondo Milli Takımı, Büyükler Kategorisinde Takım Halinde Şampiyon Oldu

SİYAHKUŞAK

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, büyükler kategorisinde takım halinde şampiyon oldu. Zagrep’te gerçekleşen 8. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda elde ettiği 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile büyükler şampiyonluğunu ilan etti.

Taekwondo Milli Takımı, Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’de düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda  erkek ve kadınlarda ülkemizi 5’er sporcu ile temsil etti. Sporcularımız şampiyonayı 4’ü altın, 2’si gümüş ve 2’si bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı. Bu sonuçla Türkiye, genel klasmanda büyükler kategorisinde takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Zagrep’deki şampiyonada kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 53 kiloda Zeliha Ağrıs, erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ve 87 kiloda Orkun Ateşli altın madalya kazanan isimler oldu. Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş ve 67 kiloda İkra Kayır’ın gümüş madalya kazandığı şampiyonada, 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve erkekler 74 kiloda Yusuf Kara bronz madalyanın sahibi oldu.

 

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