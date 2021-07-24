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TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZIN MÜSABAKALARI BAŞLADI

49 okunma — 24 Temmuz 2021 12:04
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SİYAHKUŞAK

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Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden Taekwondo Milli Takımımızın müsabakaları başladı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24-27 Temmuz arasında gerçekleşen taekwondo müsabakalarında ülkemizi kadınlarda Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar ve Nafia Kuş ile erkeklerde Hakan Reçber temsil edecek.

Sabaha karşı başlayan ilk tur müsabakalarından itibaren sporcularımızın müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

24 Temmuz Cumartesi sabahı 07.30’da kadınlar 49 kiloda ilk maçına çıkacak olan Rukiye Yıldırım, Mısır’dan Nour Abdelsalam ile karşılaştı.

25 Temmuz Pazar sabahı ise kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün saat 06.20’de ilk turda Kosta Rika’dan Neshi Lee Lindo Alvarez ile erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ise saat 07.02’de ilk turda Brezilya’dan Edival Pontes ile mücadele edecek.

26 Temmuz Pazartesi sabahı kadınlar 67 kiloda Nur Tatar, saat 04.00’de ilk turda Nijerya’dan Elizabeth Oluchi Anyanacho ile karşı karşıya gelecek.

27 Temmuz Salı sabahı ise kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş, saat 04.00’de ilk turda Dominik Cumhuriyeti’nden Katherine Rodriguez Peguero ile karşılaşacak.

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