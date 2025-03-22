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TİFLİS GRAND SLAM’DA VEDAT ALBAYRAK’TAN ALTIN MADALYA!

TİFLİS GRAND SLAM’DA VEDAT ALBAYRAK’TAN ALTIN MADALYA!

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 21-23 Mart tarihlari arasında devam eden, Tiflis Judo Grand Slam’da Vedat Albayrak’tan Altın madalya…

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 21-23 Mart tarihlari arasında devam eden, Tiflis Grand Slam 2025’in ikinci gününde -81 kiloda yarışan sporcumuz Vedat Albayrak, ilk turda karşılaştığı Bulgar rakibi Georgi Gramatikov’u, ikinci turda karşılaştığı Gürcü Vladimir Akhalkatsi’yi, çeyrek finalde karşılaştığı Fransız rakibi Arnaud Aregba’yı ve yarı finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Irakli Beroshvili’yi yenerek adını finale yazdırdı.

Vedat Albayrak finalde ise karşılaştığı Moldovalı rakibi Petru Pelivan’ı yenerek Tiflis Grand Slam müsabakalarında Altın madalyanın sahibi oldu!

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