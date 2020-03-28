Tokyo 2020&2021

IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun yaptığı görüşmede mutabık kalmasının ardından toplanan IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla düzenlenmek üzere ve 2021 yazından geç olmayacak şekilde ertelenmesine karar verdi.

Sporcuların, antrenörlerin, teknik ekiplerin, görevlilerin ve izleyicilerin sağlık ve güvenliğini tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (COVID-19) salgını tehdidinden korumak amacıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu, 24 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantının ardından Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 2021 yılına ertelenmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo, koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili sürekli değişen şartları ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı değerlendirmek üzere bir telekonferans gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla düzenlenmek üzere ve 2021 yazından geç olmayacak şekilde ertelenmesine karar verdi.