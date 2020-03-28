Tokyo 2020&2021

SİYAHKUŞAK

IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun yaptığı görüşmede mutabık kalmasının ardından toplanan IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla düzenlenmek üzere ve 2021 yazından geç olmayacak şekilde ertelenmesine karar verdi.

Sporcuların, antrenörlerin, teknik ekiplerin, görevlilerin ve izleyicilerin sağlık ve güvenliğini tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (COVID-19) salgını tehdidinden korumak amacıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu, 24 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantının ardından Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 2021 yılına ertelenmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo, koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili sürekli değişen şartları ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı değerlendirmek üzere bir telekonferans gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla düzenlenmek üzere ve 2021 yazından geç olmayacak şekilde ertelenmesine karar verdi.

Benzer İçerikler
Fransa’nın Başkenti Paris’te Yapılması Plananan Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası Ertelendi
Haberler Fransa’nın Başkenti Paris’te Yapılması Plananan Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası Ertelendi
Dai-Sifu Erdal KARAAL, “Corona virusu sonrasında insanların bu travmayı atlatmaları belli bir süreç alacak.”
Flaş Dai-Sifu Erdal KARAAL, “Corona virusu sonrasında insanların bu travmayı atlatmaları belli bir süreç alacak.”
Çin’den Mesaj; “Bu kişisel bir savaş değil, topyekûn bir mücadeledir.”
Flaş Çin’den Mesaj; “Bu kişisel bir savaş değil, topyekûn bir mücadeledir.”
Kendini, Aileni ve Sevdiklerini korumak için; EvdeKal Türkiye!
Haberler Kendini, Aileni ve Sevdiklerini korumak için; EvdeKal Türkiye!
Federasyon gelip yüzünüzü yıkamaz!
Manşet Federasyon gelip yüzünüzü yıkamaz!
Başkan Esat Delihasan, “Olimpiyat Oyunları’nın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz.”
Haberler Başkan Esat Delihasan, “Olimpiyat Oyunları’nın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz.”
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !