TTF BAŞKANI BAHRİ TANRIKULU WT BAŞKANI CHUNGWON CHOUE İLE BULUŞTU

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue ile bir araya geldi.

Grand Slam Challenge ve WT Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası için Çin’in Wuxi şehrinde bulunan Bahri Tanrıkulu, burada WT Başkanı Choue ile buluştu. İkili gelecekte ortak projeleri hayata geçirme kararı alırken Tanrıkulu, Choue’yi Türkiye’ye davet etti.

“Buluşma, taekwondonun geleceği için son derece önemli bir adım oldu,”

Başkan Tanrıkulu buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “WT Başkanı Choue ile bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Bu buluşma, taekwondonun geleceği için son derece önemli bir adım oldu ve sporumuzu daha ileriye taşımak adına birçok heyecan verici projeyi değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Choue, sporculuk kariyerime duyduğu takdirle hem beni hem de ülkemizdeki taekwondo camiasını onurlandırdı. Üç kez dünya şampiyonu olmuş ve olimpiyat madalyası kazanmış bir sporcu olarak bugün Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı sıfatıyla bu kutsal görevi yürütmek, benim için büyük bir onurdur. Kendisiyle yaptığımız görüşmede, Türkiye’nin taekwondodaki yenilikçi ve güçlü adımlarını destekleme sözü vermesi, bizler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Ortak projeler konusunda fikir birliğine vardı…

Tanrıkulu, ortak projeler konusunda fikir birliğine vardıklarını belirterek, “Görüşmemizde, iki federasyon arasında uluslararası ölçekte ses getirecek büyük projeleri hayata geçirme kararı aldık. Dünya Taekwondo Federasyonu ile birlikte yürüteceğimiz bu projeler, sporumuzun hem Türkiye’de hem de dünya çapında daha fazla tanınmasına ve sevilmesine katkı sağlayacaktır. Sayın Choue’nin bu iş birlikleri için verdiği destek sözü, bizlere daha büyük hedefler koyma cesareti vermektedir” ifadelerini kullandı.