Türk Basınının Acı Kaybı: Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Kışlalı Hayatını Kaybetti

Basın dünyasının önemli isimlerinden gazeteci-yazar Mehmet Ali Kışlalı 87 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Kışlalı, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın da ağabeyi olan Mehmet Ali Kışlalı, özellikle, basın tarihinde özel bir yeri olan Yankı dergisini yönettiği yıllarda çok sayıda gazeteci yetiştirdi.

MEHMET ALİ KIŞLALI KİMDİR?

Kışlalı, 4 Kasım 1933’te Kilis’te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı. Zafer, Yenigün, Milliyet, Tercüman, Türkiye gibi gazetelerde çalıştı. The New York Times, Daily Telegraph ve Time gazete ve dergilerinin Türkiye muhabirliğini yaptı. Ertuğrul Özkök, Hıncal Uluç, Emre Kongar, Avni Özgürel, Mehmet Tezkan gibi birçok ismi bünyesinde yetiştirip Türk Basını’na kazandıran haftalık Yankı dergisini çıkarttı. Ayrıca Sovyet Rusya ve Birleşmiş Milletler (1965), Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma (1996) gibi kitapların yazarıdır.