TÜRK KARATESİ 2025’TE ZİRVEYE KOŞTU, 376 MADALYA

Vasfi Aşçı

2025 yılı, Türk karatesinin yalnızca kazandığı madalyalarla değil, ortaya koyduğu gelecek vizyonuyla da öne çıktığı bir yıl oldu. Milli karateciler, yıl boyunca sergiledikleri azim ve inançla 100 altın, 93 gümüş ve 183 bronz olmak üzere toplam 376 madalya kazanarak Türk karatesini uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Elde edilen bu dereceler, disiplinli çalışma anlayışı, istikrarlı hazırlık süreci ve ay-yıldızlı formaya duyulan sorumluluk bilincinin sahaya yansıması olarak dikkat çekti. Tatamide atılan her adım, yalnızca kürsülere değil, Türk karatesinin dünya çapındaki saygınlığına da katkı sağladı.

Ancak ortaya çıkan bu tablo daha büyük hedeflerin habercisi olarak görülüyor. 2025’te yakalanan ivmenin, 2026 yılında daha güçlü bir milli takım ve daha büyük başarılar için sağlam bir temel oluşturulduğu anlaşılıyor.

Hedeflerini büyüten Türk karatesi, rotasını daha yukarılara çevirirken, daha güçlü, daha kararlı ve daha iddialı bir gelecek için yoluna aynı inançla devam ediyor.

Elde edilen bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibi ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, Türk karatesini daha büyük hedeflere taşıyacak bu güçlü yürüyüşün artarak devam etmesini diliyoruz. Ay-yıldızlı formayla verilen bu mücadele, Türk sporunun gurur kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

