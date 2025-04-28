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TÜRK VE YERLİ SAVAŞ SANATLARINA BALIKESİR’DEN DESTEK!
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TÜRK VE YERLİ SAVAŞ SANATLARINA BALIKESİR’DEN DESTEK!

TÜRK VE YERLİ SAVAŞ SANATLARINA BALIKESİR’DEN DESTEK!

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TÜRK VE YERLİ SAVAŞ SANATLARINA BALIKESİR’DEN DESTEK!
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Varlığı ve mücadelesi uzun yıllara dayanan ve özellikle son birkaç yıldır gündeme oturan  Türk Savaş Sanatları’na Balıkesir’in Tai-chi ve Cigong Sanatları Eğitmeni Mehmet Nesimi Yılmaz’dan destek geldi!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Mehmet Nesimi Yılmaz

Mehmet Nesimi Yılmaz

“Dünyanın en eski medeniyetlerinden sayılan kadim Türk medeniyeti’nin ne yazık ki; kendine ait bir savaş sanatı proğramı ve projesi yoktur!”

Mehmet Nesimi Yılmaz, SİYAHKUŞAK’ta yazdığı 8. bölümden oluşan Tai-chi ve Cigong Sanatları yazı dizisinin sonuç sonuç bölümünde Türk savaş sanatlarına pencere açtı! Türkiye’de Türk Mücadele Sanatları’nın tanınması ve ivme kazanması adına düzenlenen 2024 Kurultay-1’de gündeme gelmiş yerli mücadele sanatlarının resmiyetine dikkat çekilmiş ve tüm branş ve sistemlerin bir çatı altında toplanması destek bulmuştu.

“Türk Savaş sanatları teori ve çalışmaları ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumlarınca ve bakanlıklarınca halen görmezden gelinmektedir.” 

Nesimi hoca yazısında, “Bugün Türkiye’nin binlerce dövüş sanatları sporcusu vardır ancak elle tutulur, gözle görülür bir Türk savaş sanatı yoktur. Bir elin parmaklarını geçmeyen öz verili, iyi niyetli ve cefakar antrenör ve eğitmenler tarafından uluslararası arenaya sunulmaya çalışılan Türk Savaş sanatları teori ve çalışmaları ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumlarınca ve bakanlıklarınca halen görmezden gelinmektedir. Dünyanın en eski medeniyetlerinden sayılan kadim Türk medeniyeti’nin ne yazık ki; kendine ait bir savaş sanatı proğramı ve projesi yoktur.” dedi.  

“Milyonlarca Türk genci ne yazık ki bu ülkelerin milli kültürlerinin reklamını yapan sanatları takip etmektedirler.”

Bu konuda örnek anlamında, Karate (Japon), Taekvondo (Kore) Wushu (Çin) gibi ülkelerin birer kültür hamlesi olarak bilindiğini ifade eden Tai-chi ve Cigong Sanatları Ustası Mehmet Nesimi Yılmaz, Milyonlarca Türk genci ne yazık ki bu ülkelerin milli kültürlerinin reklamını yapan sanatları takip etmektedirler. Bu son derece ayıp, utanç ve ihmalin bir örneğidir. Bir an önce necip Türk Milleti’nin aslını anlatacak, şanına yakışacak ve tüm Dünyaya Türk’ün kültür ve sanat anlayışını tanıtacak milli anlamda Kadim Türk Savaş sanatı! bilimsel ve akademik anlamda ortaya konulmalı ve hayata geçirilmelidir.” diye ifade etti.

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