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TÜRKİYE JUJİTSU ŞAMPİYONASI MERSİN’DE YAPILDI

TÜRKİYE JUJİTSU ŞAMPİYONASI MERSİN’DE YAPILDI

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ju jitsu Şampiyonası 7-9 Şubat 2025 tarihleri arası Mersin’de tamamladı.


Türkiye genelinden 310 sporcunun katılımıyla Mezitli Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Jujitsu Şampiyonası 9 Şubat 2025 tarihinde yapılan müsabakaların ardından sona erdi.

Mersin’de düzenlenen bu önemli organizasyon sonunda, U-16, U-18, U-21 (Gençler) ve U-35 Büyükler kategorilerinde kadın-erkek sporcular ju jitsu’nun Fighting Sistem, Jiu Jitsu-Gi, Jiu Jitsu-No Gi, Duo Sistem ve Show Sistem dallarında mücadele eden ve dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız; “Şampiyonada 1.olup derece yapanlar arasından Milli Takımlar oluşturularak Dünya, Avrupa ve Uluslararası müsabakalara katılım sağlanması hedefimiz, derece yapan sporcularımızı tebrik ediyor, tüm katılan ve başta federasyonumuz yönetim, yürütme, teknik ve organizasyon kuruluna, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, federasyonumuz bölge yürütme kuruluna il temsilciliğimize emeği gecen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

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