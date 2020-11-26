Türkiye Karate Federasyonu’ndan Dev Proje!

Türkiye Karate Federasyonu’ndan yurtdışı atağı! TKF Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürütecek Yurtdışı İlişkiler ve Koordinasyon Üst Kurulu start aldı. Kurulan üst kurulda İbrahim Altınova, Kasım Keleş, İlhan Değirmenci, Mustafa Altınok ve Zübeyir Şahin hocalar yer aldı.

Türk karatesinde yeni dönem! Yurt dışında yaşayan ve karateye emek veren sporcularımıza yeni bir kapı açıldı. Yurtdışı İlişkiler ve Koordinasyon Üst Kurulu (YİKÜK) ile bugüne kadar eksikliği hissedilen ve uluslararası havuzda yer alan karatecilerimiz takibe alınacak. Başkanlığa bağlı üst kurulun ana görevi Türk karatesini dünyaya tanıtmak ve yurt dışındaki Türk karatecileri Milli Takım’a kazandırmak olacak.

Tüzükte üst kurulun kuruluş amacı, yurtdışı yapılacak çalışmalar ile Türk sporunun ve Türkiye Karate Federasyonu’nun çıkarlarını koruyarak, TKF’nin ve Türk karatecilerin yurtdışında temsilciliğini yapmak olarak açıklandı.

Türk karatecilerin istatistiki verileri toplanarak ‘Bilgi Bankası’ oluşturulacak…

YİKÜK görevi kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde bulunan Türk spor kulüpleri ile istişarelerde bulunacak ve uluslararası ilişkilerde iletişim ve koordinasyonu sağlayacak. Ayrıca yurtdışındaki yetenekli karateciler tespit edilerek bu sporcuların Türk Milli Takımlarına kazandırılması için çalışılacak. Bu amaç doğrultusunda yurtdışındaki Türk karatecilerin istatistiki verileri toplanarak ‘Bilgi Bankası’ oluşturulacak. Önümüzdeki dönemde Türkiye Karate Federasyonu’nun kurulu olarak YİKÜK çatısı altında dünyanın farklı ülkelerinden temsilcilikler açılması planlanıyor.

Yurtdışı İlişkiler Koordinasyon Üst Kurulu, TKF’nin internet sitesinde “Kurumsal” bölümünde yerini aldı. Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürütecek üst kurulda İbrahim Altınova, Kasım Keleş, İlhan Değirmenci, Mustafa Altınok ve Zübeyir Şahin gibi hocalar yer alıyor.

İlk çalışmalar 2013 yılında İlhan Değirmenci öncülüğünde başlamıştı…

Türk karatesini yurtdışında temsil etmek üzere ilk çalışmalar 2013 yılında İlhan Değirmenci öncülüğünde başlamıştı. Değirmenci, İbrahim Altınova ve Kasım Keleş ile birlikte Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu kurmak için büyük çaba gösterdi. Bu yılında başında TKF Başkanı Esat Delihasan’ın yetkilendirmesiyle eski yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Altınok, Almanya’da İlhan Değirmenci, İbrahim Altınova ve Kasım Keleş ile bir araya gelerek YİKÜK’ün kurulması ve tüzüğün oluşturulması ile ilgili çalıştı. İsviçre’den Zübeyir Şahin’in de katılmasıyla Kasım ayı başında kurul son şeklini aldı ve tüzüğün yazılması tamamlandı.