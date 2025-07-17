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TÜRKİYE MİNİKLER KARATE ŞAMPİYONASI ÇORLU’DA GERÇEKLEŞİYOR…

TÜRKİYE MİNİKLER KARATE ŞAMPİYONASI ÇORLU’DA GERÇEKLEŞİYOR…
TÜRKİYE MİNİKLER KARATE ŞAMPİYONASI ÇORLU 100. YIL KAPALI SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞİYOR…
Türkiye Minikler Karate Şampiyonasının antrenör toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye Minikler Karate Şampiyonasının antrenör toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye Minikler Karate Şampiyonası 18-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Tekirdağ Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda düzenleniyor.

Çorlu Belediyesi, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası´na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyük organizasyon için protokol, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Türkiye Karate Federasyonu Millî Takımlar Menajeri İbrahim Yazıcı arasında imzalandı.

Türkiye Minikler Karate Şampiyonasının antrenör toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik ile karate severler için büyük bir heyecan kaynağı olmasının yanı sıra, genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Şampiyona öncesi Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, “Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan bu büyük organizasyonda geleceğin şampiyonlarını ağırlayacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.

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