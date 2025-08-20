Yankılar tavan yaptı!

UFC 319’UN ARDINDAN NE DEDİLER?

Chimaev: “Güzel vakit geçirdim!” Du Plessis: “Mesele güç değildi.”

UFC 319 geride kalsada yankıları bir süre devam etti. Çeçen Khamzat Chimaev, du Plessis’i yerde hırpalarken aslında rakibi ve antrenörleriyle konuştuğunu ve onlara birkaç ipucu verdiğini söyledi.

Chimaev, UFC 319’un maç sonrası basın toplantısında, “Onun üzerinde çalışıyordum. Güzel vakit geçirdim, sadece onunla konuştum, dövüşün ortasında antrenörüyle konuştum,” dedi. “Mutluydum. İyi iş çıkardım, daha çok çalışın çocuklar dedim.

“CHİMAEV TIPKI BİR BATTANİYE GİBİ”

Maçın ardından konuşan kemerin eski sahibi Du Plessis, Chimaev’i şu sözlerle övdü:

“Adamın inanılmaz bir kontrolü var. Tıpkı bir battaniye gibi. Yani, mesele güç değildi. O kadar da fiziksel değildi. Sanki bir sonraki hareketin ne olacağını biliyormuş gibi.”