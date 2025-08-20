SON DAKİKA!
KARATE-DO YÜCELTİLMİŞ BİR FELSEFE Mİ, YOKSA SALT BİR SPOR MU ?
UFC 319’DA ORTA SIKLETİN YENİ ŞAMPİYONU KHAMZAT CHİMAEV
ANADOLU YILDIZLARITÜRKİYE FİNALİ ÇOŞKUSU KONYA’DA YAŞANIYOR…
KARATE İÇİN TARİHİ BİR ADIM: KAREV VAKFI
Efsane Sporcu Haldun Alagaş’a Vefa: Bakan Osman Aşkın Bak’tan Anlamlı Mesajlar…
TKF YÖNETİM KURULU ÜYESİ SENSEİ ÖMER HABEŞ
Dostluğun ve Sporun Buluşma Noktası: TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ
THE WORLD GAMES 2025
KARATE-DO AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINDA DÜNYANIN EN VAHŞİ ÖLÜMCÜL MÜCADELE SANATI OLURDU
SÖZLE DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA KONUŞARAK SONUÇLA YÜRÜYEN LİDERLİK
UFC 319’UN ARDINDAN NE DEDİLER?

  • Manşet / MMA
  • 20 Ağustos 2025 22:21 | Güncellenme: 20 Ağustos 2025 22:23
Yankılar tavan yaptı!

Chimaev: “Güzel vakit geçirdim!” Du Plessis: “Mesele güç değildi.”

UFC 319 geride kalsada yankıları bir süre devam etti. Çeçen Khamzat Chimaev, du Plessis’i yerde hırpalarken aslında rakibi ve antrenörleriyle konuştuğunu ve onlara birkaç ipucu verdiğini söyledi.

Chimaev, UFC 319’un maç sonrası basın toplantısında, “Onun üzerinde çalışıyordum. Güzel vakit geçirdim, sadece onunla konuştum, dövüşün ortasında antrenörüyle konuştum,” dedi. “Mutluydum. İyi iş çıkardım, daha çok çalışın çocuklar dedim.

“CHİMAEV TIPKI BİR BATTANİYE GİBİ”

Maçın ardından konuşan kemerin eski sahibi Du Plessis, Chimaev’i şu sözlerle övdü:

Adamın inanılmaz bir kontrolü var. Tıpkı bir battaniye gibi. Yani, mesele güç değildi. O kadar da fiziksel değildi. Sanki bir sonraki hareketin ne olacağını biliyormuş gibi.”

