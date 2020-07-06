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  • UFC Dövüş Adası’nda Bir Gecede 3 Kemer Maçı!
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    6 Temmuz 2020

    tarihinde eklendi.

UFC Dövüş Adası’nda Bir Gecede 3 Kemer Maçı!

SİYAHKUŞAK

Ultimate Fighting Championship’in (UFC) heyecanı bu sefer Abu Dabi’de start alıyor! Birbirinden müthiş 3 kemer maçı UFC 251’de dövüşseverlerin nefesini kesecek! Kamaru Usman – Gilbert Burns, Alexander Volkanovski – Max Holloway ve Petr Yan – Jose Aldo maçlarıyla öne çıkan 12 Temmuz Pazar 04:00’te start alacak.

UFC dünya genelinde uygulanan seyahat kısıtlamalarına çözüm olarak Abu Dhabi’de yer alan Yas Adası’na taşındı! Yılın en dolu dövüş kartlarndan birinin izleneceği ilk ada mücadelesinde 3 şampiyonluk maçı birden MMA severlerle buluşacak. Büyük etkinliğin ana maçında Kamaru Usman hafif orta sıklet şampiyonluk kemerini Gilbert Burns karşısında korumak için kafese girecek.

Gecenin diğer ünvan maçında Max Holloway, Volkanovski’ye karşı UFC 245’te kaybettiği kemerini geri almaya çalışacak.

Henry Cejudo’nun emekliliğini açıklamasının ardından, Petr Yan ve Jose Aldo ise boşta bulunan horoz sıklet kemeri için mücadele edecek.

UFC ada kartı canlı yayınla S Sport Plus’ta yer alacak.

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