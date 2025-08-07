VASFİ AŞÇI YAZDI: DİYARBAKIR’DA SPORUN GÖLGESİNDE GÜZEL İNSANLAR…

Arkadaşımız Vasfi AŞÇI Premier Liğ öncesi şehri gezdi, siz okurlarımız için yazdı.

Diyarbakir’da Sporun Gölgesinde Güzel İnsanlar…

Bu yıl merhum Rıdvan Gümüş anısına düzenlenen Türkiye Premier Lig Karate Turnuvası için hakem görevlisi olarak Diyarbakır’da bulunmaktan büyük onur duyuyorum.

Henüz maçlar başlamadan, şehre adım attığım ilk andan itibaren hissedilen samimiyet ve içtenlik, bu organizasyonun sadece sportif değil, insani yönüyle de ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi.

Başta bizleri havaalanında karşılayan ve her adımda desteğini hissettiren kıymetli hocamız Şeyhmus Kızılaslan olmak üzere, karate camiamızın Diyarbakırlı değerli hocalarına gönülden teşekkür ediyorum. Gösterdikleri misafirperverlik, içtenlik ve vefa duygusu, bu turnuvanın ruhunu daha başlamadan yaşattı bizlere.

Sur ilçesinin tarih kokan sokaklarında kısa bir gezinti, Ulu Camii’nin huzuru, Hasan Paşa Hanı’ndaki bir bardak çayın sıcaklığı… Diyarbakır, sadece tarihiyle değil, insanıyla da yürek ısıtıyor.

Turnuva vesilesiyle burada kurulan dostluklar, paylaşılan anlar ve gönül köprüleri bizler için en büyük kazanç olacak.

Spor, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve kardeşliğin en güzel vesilesi…

Ve bu şehir, bunu yüreğiyle hissettiriyor.