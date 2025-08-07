SON DAKİKA!
TKF YÖNETİM KURULU ÜYESİ SENSEİ ÖMER HABEŞ
Dostluğun ve Sporun Buluşma Noktası: TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ
THE WORLD GAMES 2025
KARATE-DO AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINDA DÜNYANIN EN VAHŞİ ÖLÜMCÜL MÜCADELE SANATI OLURDU
SÖZLE DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA KONUŞARAK SONUÇLA YÜRÜYEN LİDERLİK
VASFİ AŞÇI: GURURUMUZ ERAY ŞAMDAN!
YAZ TARİHE! ERAY ŞAMDAN WORLD GAMES’DE ‘ŞAMPİYON!’
KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…
İSMET KURT AMERİKA YOLCUSU!..
DİYARBAKIR’DA KARATE ÇOŞKUSU: VASFİ AŞÇI ‘GÖREVLİ HAKEM’

VASFİ AŞÇI YAZDI: DİYARBAKIR’DA SPORUN GÖLGESİNDE GÜZEL İNSANLAR…

Arkadaşımız Vasfi AŞÇI Premier Liğ öncesi şehri gezdi, siz okurlarımız için yazdı.

Diyarbakir’da Sporun Gölgesinde Güzel İnsanlar…

Vasfi AŞÇI

Bu yıl merhum Rıdvan Gümüş anısına düzenlenen Türkiye Premier Lig Karate Turnuvası için hakem görevlisi olarak Diyarbakır’da bulunmaktan büyük onur duyuyorum.

Henüz maçlar başlamadan, şehre adım attığım ilk andan itibaren hissedilen samimiyet ve içtenlik, bu organizasyonun sadece sportif değil, insani yönüyle de ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi.

Başta bizleri havaalanında karşılayan ve her adımda desteğini hissettiren kıymetli hocamız Şeyhmus Kızılaslan olmak üzere, karate camiamızın Diyarbakırlı değerli hocalarına gönülden teşekkür ediyorum. Gösterdikleri misafirperverlik, içtenlik ve vefa duygusu, bu turnuvanın ruhunu daha başlamadan yaşattı bizlere.

Sur ilçesinin tarih kokan sokaklarında kısa bir gezinti, Ulu Camii’nin huzuru, Hasan Paşa Hanı’ndaki bir bardak çayın sıcaklığı… Diyarbakır, sadece tarihiyle değil, insanıyla da yürek ısıtıyor.

Turnuva vesilesiyle burada kurulan dostluklar, paylaşılan anlar ve gönül köprüleri bizler için en büyük kazanç olacak.

Spor, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve kardeşliğin en güzel vesilesi…

Ve bu şehir, bunu yüreğiyle hissettiriyor.

