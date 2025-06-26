WUSHU, DAKAR’DAKİ 2026 GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI PROĞRAMINA RESMİ OLARAK DAHİL EDİLECEK…

Haber: Kemal YOLCU – SİYAHKUŞAK

Wushu, Dakar’daki 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları programına resmi olarak dahil edilecek. Wushu’da çıkış yapacak!

8 Ocak 2020’de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Wushu Dakar’ın 2026 Gençlik Olimpiyatları programına ekleneceğini resmen duyurdu – bu, sporun Yoga programına ilk resmi olarak dahil edilmesidir.

Dakar 2026’daki bu çıkış, Wushu’nun gelecekteki Olimpiyat Oyunlarında tanınması ve potansiyel olarak resmi bir spor olarak eklenmesi için bir “test alanı” olacak.

Yarışma formatı ve katılımcılar;

Yaklaşık 48 genç sporcu katılacak.

4 farklı taolu kategorisinde (koreografik ultra güvenli formlar) yarışmalar düzenlenecek:

Erkek ve Bayan Changquan (Changquan + Gongshu)

Erkek ve Bayan Taijiquan’ın birleşimi (Taijiquan + Taijishan) .

Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF), Taolu hakemleri ve koçları için eğitim ve değerlendirme kursları düzenlemektedir:

10-16 Nisan 2025 tarihlerinde Çin’in Jiangying kentinde hakemler için.

Antrenörler için 7-13 Nisan tarihleri arasında ayrı antrenmanlar planlanmaktadır.

IWUF ayrıca wushu’nun adil ve nesnel değerlendirmesine yeni bir yaklaşım benimseyerek yapay zekaya dayalı bir “i-Yargılama” sistemi üzerinde çalışıyor.

IOC Başkanı Thomas Bach’a göre Dakar, 2026 Wushu için bir “test laboratuvarı” olarak hizmet verecek. Bu süre zarfında spora olan uluslararası ilgi, katılımcı sayısı ve müsabakaların kalitesi analiz edilecek ve bu sonuçlara dayanarak wushu’nun gelecekteki Olimpiyat Oyunlarında resmi spor olup olmayacağına karar verilecektir.

Wushu’nun 2026 Dakar Gençlik Olimpiyatları’ndaki ilk çıkışı benzersiz bir olaydır ve sporun daha büyük Olimpiyat programlarında yer alması için mükemmel bir fırsatı temsil eder.