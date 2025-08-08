YAZ TARİHE! ERAY ŞAMDAN WORLD GAMES’DE ‘ŞAMPİYON!’
O BİR “NUMBER ONE”
YAZ TARİHE! ERAY ŞAMDAN WORLD GAMES’DE ‘DÜNYA ŞAMPİYON!’
Haber: SİYAHKUŞAK
Eray Samdan, 2025 Dünya Oyunları’nın ilk günü -60kg finalinde Japon Hiromu Hashimoto’yu baskın bir performasla geçerek şampiyonluğunu ilan etti.
Chengdu’da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları’nın ilk günü, üst düzey aksiyon ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Erkek Kumite -60kg: Eray Samdan Finalde baskın taraf oldu. Milli kumitecimiz Eray Samdan, -60kg finalinde Japon Hiromu Hashimoto’yu 12-2 yenerek etkileyici bir performans sergiledi. Samdan, sert ataklarıyla karşılaşmayı baştan sona kontrol etti.
Bronz müsabakada ise Yunanistan’dan Christos Stefanos Xenos, senshuu (ilk rakipsiz puan) sayesinde Kuveytli Abdullah Shaaban’ı 3-3’lük beraberlikle mağlup etti.