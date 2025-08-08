SON DAKİKA!
FLAŞ!!! KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…
TKF YÖNETİM KURULU ÜYESİ SENSEİ ÖMER HABEŞ
TKF YÖNETİM KURULU ÜYESİ SENSEİ ÖMER HABEŞ
Dostluğun ve Sporun Buluşma Noktası: TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ
Dostluğun ve Sporun Buluşma Noktası: TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ
THE WORLD GAMES 2025
THE WORLD GAMES 2025
KARATE-DO AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINDA DÜNYANIN EN VAHŞİ ÖLÜMCÜL MÜCADELE SANATI OLURDU
KARATE-DO AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINDA DÜNYANIN EN VAHŞİ ÖLÜMCÜL MÜCADELE SANATI OLURDU
SÖZLE DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA KONUŞARAK SONUÇLA YÜRÜYEN LİDERLİK
SÖZLE DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA KONUŞARAK SONUÇLA YÜRÜYEN LİDERLİK
VASFİ AŞÇI: GURURUMUZ ERAY ŞAMDAN!
VASFİ AŞÇI: GURURUMUZ ERAY ŞAMDAN!
KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…
KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…
İSMET KURT AMERİKA YOLCUSU!..
İSMET KURT AMERİKA YOLCUSU!..
VASFİ AŞÇI YAZDI: DİYARBAKIR’DA SPORUN GÖLGESİNDE GÜZEL İNSANLAR…
VASFİ AŞÇI YAZDI: DİYARBAKIR’DA SPORUN GÖLGESİNDE GÜZEL İNSANLAR…
DİYARBAKIR’DA KARATE ÇOŞKUSU: VASFİ AŞÇI ‘GÖREVLİ HAKEM’
DİYARBAKIR’DA KARATE ÇOŞKUSU: VASFİ AŞÇI ‘GÖREVLİ HAKEM’

YAZ TARİHE! ERAY ŞAMDAN WORLD GAMES’DE ‘ŞAMPİYON!’

YAZ TARİHE! ERAY ŞAMDAN WORLD GAMES’DE ‘ŞAMPİYON!’

O BİR “NUMBER ONE”
YAZ TARİHE! ERAY ŞAMDAN WORLD GAMES’DE ‘DÜNYA ŞAMPİYON!’

Haber: SİYAHKUŞAK

Eray Samdan, 2025 Dünya Oyunları’nın ilk günü  -60kg finalinde Japon Hiromu Hashimoto’yu baskın bir performasla geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

Chengdu’da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları’nın ilk günü, üst düzey aksiyon ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Erkek Kumite -60kg: Eray Samdan Finalde baskın taraf oldu. Milli kumitecimiz Eray Samdan, -60kg finalinde Japon Hiromu Hashimoto’yu 12-2 yenerek etkileyici bir performans sergiledi. Samdan, sert ataklarıyla karşılaşmayı baştan sona kontrol etti.

Bronz müsabakada ise Yunanistan’dan Christos Stefanos Xenos, senshuu (ilk rakipsiz puan) sayesinde Kuveytli Abdullah Shaaban’ı 3-3’lük beraberlikle mağlup etti.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.