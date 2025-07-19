YENİ DAN SEVİYELERİNE YÜKSELEN ANTRENÖRLERE DİPLOMALARI TAKDİM EDİLDİ
Karatede yeni Dan seviyelerine yükselen antrenörlere Dan diplomalarını takdim edildi.
Tekirdağ’da düzenlenen Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası kapsamında Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, yeni Dan seviyelerine yükselen antrenörlere Dan diplomalarını takdim etti.
Bu özel törende, 9. Dan seviyesine yükselen Recep Oral ile 8. Dan seviyesine yükselen Hayrettin Hamurcu, Abidin Çark, Cengiz Deniz, Şemsi Şamiloğlu, Vedat Yolay ve Rahim Kahraman’a diplomaları Başkan Taşdemir tarafından verildi.
Türk karatesine uzun yıllar emek veren değerli hocalar tebrik edildilerek yeni Dan seviyelerinin kendilerine ve camiamız adına hayırlı olmasına dikkat çekildi.