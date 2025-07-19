SON DAKİKA!
FLAŞ!!! KARATE 1-PREMİER LİĞ’İN START ETABI 2026’DA TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞECEK!
KARATE CAMİASININ NABZI “SERBEST KÜRSÜ”DE ATTI; BAŞKANDAN BİRLİK MESAJ!
KARATE CAMİASININ NABZI “SERBEST KÜRSÜ”DE ATTI; BAŞKANDAN BİRLİK MESAJ!
İBO ASLAN UFC FİGHIT NIGHIT ABU DABİ KARTIYLA DÖNÜŞ YAPIYOR!
İBO ASLAN UFC FİGHIT NIGHIT ABU DABİ KARTIYLA DÖNÜŞ YAPIYOR!
TKF YÖNETİMİNDE YOL AYRIMI
TKF YÖNETİMİNDE YOL AYRIMI
ASYA ÖNEL ANISINA MİNİK YÜREKLER TATAMİDE BULUŞTU
ASYA ÖNEL ANISINA MİNİK YÜREKLER TATAMİDE BULUŞTU
BAŞKAN ERCÜMENT TAŞDEMİR: “ASYA’YI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ.”
BAŞKAN ERCÜMENT TAŞDEMİR: “ASYA’YI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ.”
Av. Dr. ASLAN ABİT UĞUZ, ÇORLU’DAKİ ŞAMPİYONADA HASRET GİDERDİ
Av. Dr. ASLAN ABİT UĞUZ, ÇORLU’DAKİ ŞAMPİYONADA HASRET GİDERDİ
KARATE-DO YOLUNDA BİR ÖMÜR SENSEİ Atilla ÇELİKTÜRK
KARATE-DO YOLUNDA BİR ÖMÜR SENSEİ Atilla ÇELİKTÜRK
ZAMANDAN SÜZÜLEN ANILAR; Sensei Atilla ÇELİKTÜRK
ZAMANDAN SÜZÜLEN ANILAR; Sensei Atilla ÇELİKTÜRK
TÜRKİYE MİNİKLER KARATE ŞAMPİYONASI ÇORLU’DA GERÇEKLEŞİYOR…
TÜRKİYE MİNİKLER KARATE ŞAMPİYONASI ÇORLU’DA GERÇEKLEŞİYOR…
USTA YAZAR, BİR BÜYÜK USTA ATİLLA ÇELİKTÜRK’Ü YAZIYOR!
USTA YAZAR, BİR BÜYÜK USTA ATİLLA ÇELİKTÜRK’Ü YAZIYOR!

YENİ DAN SEVİYELERİNE YÜKSELEN ANTRENÖRLERE DİPLOMALARI TAKDİM EDİLDİ

YENİ DAN SEVİYELERİNE YÜKSELEN ANTRENÖRLERE DİPLOMALARI TAKDİM EDİLDİ

Karatede yeni Dan seviyelerine yükselen antrenörlere Dan diplomalarını takdim edildi.

 

Tekirdağ’da düzenlenen Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası kapsamında Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, yeni Dan seviyelerine yükselen antrenörlere Dan diplomalarını takdim etti.

Bu özel törende, 9. Dan seviyesine yükselen Recep Oral ile 8. Dan seviyesine yükselen Hayrettin Hamurcu, Abidin Çark, Cengiz Deniz, Şemsi Şamiloğlu, Vedat Yolay ve Rahim Kahraman’a diplomaları Başkan Taşdemir tarafından verildi.

Türk karatesine uzun yıllar emek veren değerli hocalar tebrik edildilerek yeni Dan seviyelerinin kendilerine ve camiamız adına hayırlı olmasına dikkat çekildi.

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.