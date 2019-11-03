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  • YTJJF ile TJJF arasında iki Kardeş Federasyon Ortak Çalışmalar Başlatacak!
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    3 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

YTJJF ile TJJF arasında iki Kardeş Federasyon Ortak Çalışmalar Başlatacak!

SİYAHKUŞAK

Yurtdışındaki Türk Ju-Jitsu Sporunun yapılanması, faaliyetleri ve YTJJF ile TJJF arasında iki Kardeş Federasyon olarak ortak çalışmaların başlatılması konusunda önemli kararların alınacağı toplantı Almanya’nın Hannover Şehrinde gerçekleşecek.

Yurtdışı Türkleri Ju-Jitsu Federasyonu (YTJJF), Yönetim Kurulu, 09.11.2019 Tarihinde Almanya’nın Hannover Şehrinde, Türkiye Ju-Jitsu Federasyonu (TJJF), As Başkanı Sayın M.Çetin Karakurt, Başkanlığında toplanıyor.

Yurtdışındaki Türk Ju-Jitsu Sporunun yapılanması, faaliyetleri ve iki Kardeş Federasyon olarak ortak çalışmaların başlatılması konusunda önemli kararların alınacağı görüşmelerde, toplantıya yaşamını Yurdışında sürdüren tüm Ju-Jitsu sitillerindeki sporculara açık olacak.

(Toplantıya katılmak isteyen sporcularımızın YTJJF’ ile 0049 157 89 13 20 16 nolu telefondan irtibata geçebilirler.) 

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