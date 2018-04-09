Antalya Grand Prix’de Sebile Akbulut Altın Madalya Kazandı

Antalya Grand Prix müsabakalarının son gününde +78 Kg’da Sebile Akbulut altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya’nın ikinci kez ev sahipliğine sahne olan Grand Prix 2018’in son gününde kapanışı altın madalya ile Sebile Akbulut yaptı. +78 Kg’da tatamiye çıkan Sebile Akbulut ise ilk turda İtalya Elisa Marchıo’yu waza-ari ile yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Kazak GulzhanIssanova’nın sakatlığı nedeniyle çıkmadığı maçta yarı finale yükseldi. Akbulut, yarı finalde Ukrayna’lı Galyna Tarasovaile karşılaştı. Rakibine üç ihtar verdiren judokamız Sebile Akbulut maçı kazanarak finale çıktı.

Finalde dünya sıralamasında üçüncü Bosna’lı Larıssa Ceric karşısında son bir dakikaya Waza-ari ile önde girdi. Bu skoru maç sonuna kadar koruyan Akbulut, altın madalyaya ulaştı.