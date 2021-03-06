ALİ ÇITAK: “BİZİM SEVDAMIZ TÜRK BOKSUNA VE FENERBAHÇE’YE ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDIRMAKTIR.”

F. Vural YILMAZ

Fenerbahçe Boks Takımı’nın Baş antrenörü Ali Çıtak, 13 yaşında girdiği Sarı-Lacivertli kulübte bugün, şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Çıtak, Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi, “Bizim sevdamız Türk boksuna ve Fenerbahçe’ye şampiyonluklar kazandırmak.” diyor.

Ali Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fenerbahçeli olmak, orada spor yapmak ve Antrönör olarak hizmet etmek herkese nasip olmaz” diyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi SİYAHKUŞAK Web’e bilgi veren değerli hoca, Batuhan Çiftçi’nin kota aldığını, diğer boksörlerimizin ise mücadeleye devam ettiğini ifade ediyor.

Teknik ekip ve sporcular, olimpiyatlar öncesi yoğun mesai yapıyor. Şu an olimpiyata gidecek bir tane sporcumuz var, o da Fenerbahçe’nin sporcu 52 kg. Batuhan Çiftçi.

Fakat kulübün sporcuları Milli Takım adına kota müsabakalarına devam ediyor. Kadınlarda 51 kg. Busenaz Çakıroğlu, 60 kg Esra Yıldız, 75 kg. Sennur Demir olimpiyat kotası almak için mücadeleye devam ediyor. Erkeklerde 57 kg. Hakan Doğan, yine 57 kg. Nizam Akyol, 81 kg. bayram Malkar ve 75 kg. Serhat Güler aynı mücadelenin içinde yer alıyor.

Bir önceki 2016 Olimpiyat Oyunları’nda Boks Milli Takımı’nda 6 boksörümüz vardı ve altısıda Fenerbahçeli sporculardı. Amatör şubelerde tüm gücünü ortaya koyan ve bir spor kulübü olmanın haklı gururunu yaşayan sarı-lacivertliler boksta yine tam yol ileri devam ediyor.

Ali Çıtak, Fenerbahçe forması altında Türkiye şampiyonu, Balkan şampiyonu ve uluslar arası şampiyonluklar kazandı. Sporculuğunda başarılı bir kariyer yapan hoca, “Benim gibi bir çok sporcu yetişti buradan, hala yetişmeye devam ediyor, birileri her ne kadarda dışardan sporcu alıp öyle şampiyon oluyor deselerde bizler Fenerbahçe’ye hayatını adamış antrönörler sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz” diyor.

Kulübün verdiği imkanlara değinen Çıtak, “Bizim sevdamız Türk boksuna ve Fenerbahçe’ye şampiyonluklar kazandırmak, bizler yetenekli sporculara kulübümüzün bize verdiği imkanları değerlendirip onları daha iyi yerlere getirmeye ve büyük başarılara ulaştırmaya yardımcı oluyoruz. Onlara Maddi manevi destek olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe Türkiye’de amatör bıranşlara en büyük destek veren kulüptür. Bunu bizim camiamız çok iyi bilir, boks bu kulüpte 1955 ten bu yana var ve olmaya devam edecek. Sporcunun yanında her zaman var olacak, Fenerbahçe’nin büyüklülüğü burada.” diye ifade ediyor.