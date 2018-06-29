Erkek Milli Boks Takımı Finallere Abone Oldu

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz oyunlarında Erkek Milli Boks Takımımız yarı finale en fazla sporcu çıkaran takım oldu.

Şampiyonaya 9 sporcuyla katılan milli takımımızda bu sporculardan 6’sı yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Fransa ve İtalya boks takımları 4’er sporcuyla ikinci sırayı paylaştılar. İspanya, Tunus, Suriye ve Mısır takımları 3’er sporcuyla şampiyonaya devam edecekler. Cezayir, Sırbistan, Yunanistan ve Fas yarı finale 2’şer sporcu çıkarma başarısı gösterirken Hırvatistan ve Arnavutluk 1’er sporcu ile yarı final müsabakalarına çıkacaklar.